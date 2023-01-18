https://sputniknews.com.tr/20230118/doktoru-ve-guvenlik-gorevlisini-tabanca-ile-tehdit-eden-muhtar-tutuklandi-1065886052.html
Doktoru ve güvenlik görevlisini tabanca ile tehdit eden muhtar tutuklandı
Doktoru ve güvenlik görevlisini tabanca ile tehdit eden muhtar tutuklandı
Kırıkkale'de meydana gelen olayda hasta yakını olan muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T17:47+0300
2023-01-18T17:47+0300
2023-01-18T17:47+0300
türkiye
doktor
muhtar
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Kırıkkale'de babasını muayene ettirmek istediği doktoru ve hastanenin güvenlik görevlisini tabanca ile tehdit ettiği öne sürülen 30 yaşındaki muhtar tutuklandı.İHA'nın haberine göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı bir köyün muhtarı olan K.D. (30), dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle babası M.D.'yi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirdi.K.D., acil serviste doktor D.A.Z. ile tartışma yaşadığı sırada özel güvenlik görevlisi F.G. de durumu yatıştırmaya çalıştı.Bu sırada muhtar K.D.'nin, yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla doktoru ve güvenlik görevlisini tehdit ettiği iddia edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan K.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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doktor, muhtar
Doktoru ve güvenlik görevlisini tabanca ile tehdit eden muhtar tutuklandı
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Kırıkkale'de meydana gelen olayda hasta yakını olan muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı.
Kırıkkale'de babasını muayene ettirmek istediği doktoru ve hastanenin güvenlik görevlisini tabanca ile tehdit ettiği öne sürülen 30 yaşındaki muhtar tutuklandı.
İHA'nın haberine göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı bir köyün muhtarı olan K.D. (30), dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle babası M.D.'yi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirdi.
K.D., acil serviste doktor D.A.Z. ile tartışma yaşadığı sırada özel güvenlik görevlisi F.G. de durumu yatıştırmaya çalıştı.
Bu sırada muhtar K.D.'nin, yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla doktoru ve güvenlik görevlisini tehdit ettiği iddia edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan K.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.