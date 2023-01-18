https://sputniknews.com.tr/20230118/cumhurbaskani-erdogandan-thy-yonetici-zirvesine-mesaj-ulkemizin-en-degerli-markasi-oldunuz-1065863654.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY Yönetici Zirvesi'ne mesaj: 'Ülkemizin en değerli markası oldunuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY Yönetici Zirvesi'ne mesaj: 'Ülkemizin en değerli markası oldunuz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi’ne bir videomesaj gönderdi. Türkiye'de havacılık sektörünün geldiği noktaya dikkat... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T10:29+0300

2023-01-18T10:29+0300

2023-01-18T10:29+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

thy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065560272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e384b17cb7b2746565839861482943d.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi .Erdoğan, dünyanın son 3 yıldır koronavirüs salgınıyla başlayan, ardından bölgedeki sıcak çatışmalarla devam eden sancılı bir süreçten geçtiğini belirterek, bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında havacılığın geldiğine işaret etti."Türkiye salgının sağlık boyutunu nasıl başarıyla yönetmişse hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de aynı başarıyı yakalamıştır." ifadesini kullanan Erdoğan, THY'nin vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla atlattığını bildirdi.Erdoğan, 2021 yılının yaraların sarıldığı sene olarak kayıtlara geçtiğini, 2022 yılının havacılıkta rekorlar kırılan bir yıl olduğunu aktardı.İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkenin havalimanlarında gerçekleşen yolcu sayılarının bunu açıkça gösterdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ülkemizin en değerli markası oldunuz'Bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcısı THY ve yöneticilerinin çok önemli katkısının bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te THY'nin de 90. yaşının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, "Bu iki önemli yıl dönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye'yi ve Türk milletini dünyanın dört bir yanında temsil eden siz kardeşlerimden çalışmalarınızı bu hassasiyetle yürütmenizi bekliyorum." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, thy