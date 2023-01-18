https://sputniknews.com.tr/20230118/cumhurbaskani-erdogan-partisinin-tbmm-grup-toplantisinda-konusuyor-1065868330.html

Erdoğan, seçim günü için 14 Mayıs'ı işaret etti: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'Yeter' diyecek

Erdoğan, seçim günü için 14 Mayıs'ı işaret etti: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'Yeter' diyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı'' diyerek seçim... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T12:13+0300

2023-01-18T12:13+0300

2023-01-18T12:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs tarihini işaret etti. Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir "dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:''2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyastemizin sembolü hem de yeni vizyonumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık. 2023 seçimlerine karşımızda oluşturulan ucube ittifakın hezeyanları ile uğraşarak hazırlanıyoruz.Cumhurbaşkanı, seçim için 14 Mayıs'ı işaret ettiRahmet Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Biz de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. 73 yıl bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek karşımzıa çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir.Dünya küresel krizi konuşuyor bunlar masa krizi ile meşgul. 6'lı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz.En büyük sorunumuz enflasyondu o da düşüşe geçti. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere 30'lara doğru düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, hesapları altüst ettik tedbirlerimiz aldık.'Bir ülkenin ordusu komutanları savunma sanayii ürünleri kimler tarafından niçin hedef alınır diye düşünmeden edemiyor. Ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını anlayabiliyoruz, PKK'nın feryatlarının sebebi yerindedir onu da anlıyoruz. Darbe yapan orduyu alkışlayanların terör örgütlerinin başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir.Ali Babacan'ın Baykar açıklamalarına tepkiBaykar'ın nezdinde tüm şirketleri ürünleri ile savunma sanayiimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden Baykar'ı hırpalayabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya hak ettikleri cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir.''

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recep tayyip erdoğan, seçim