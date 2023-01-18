CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkeleri büyükelçileri ile bir araya geldi

© CHp/ALP EREN KAYA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.