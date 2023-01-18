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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkeleri büyükelçileri ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkeleri büyükelçileri ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda büyükelçileri ve Birleşik Krallık maslahatgüzarıyla yemekte buluştu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T19:31+0300
2023-01-18T19:31+0300
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kemal kılıçdaroğlu
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CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Anglosfer ülkeleri büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda büyükelçileri ve Birleşik Krallık Maslahatgüzarı'nın katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu'nun eşlik ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/kilicdaroglu-ab-uyesi-ulkelerin-buyukelcileriyle-yemekte-bulustu-1065851563.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkeleri büyükelçileri ile bir araya geldi

19:31 18.01.2023
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda büyükelçileri ve Birleşik Krallık maslahatgüzarıyla yemekte buluştu.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Anglosfer ülkeleri büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda büyükelçileri ve Birleşik Krallık Maslahatgüzarı'nın katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu'nun eşlik ettiği kaydedildi.
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
1/3
© CHp/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
2/3
© CHp/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
3/3
© CHp/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
1/3
© CHp/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
2/3
© CHp/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
3/3
© CHp/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.
Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu
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