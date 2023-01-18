https://sputniknews.com.tr/20230118/cavusoglu-f-16-modernizasyonu-ve-yeni-f-16-alinmasi-da-gundemimizin-onemli-maddeleriydi-1065900778.html

Çavuşoğlu: F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz

Çavuşoğlu: F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F-16 modernizasyonu ve yeni F-16... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T23:48+0300

2023-01-18T23:48+0300

2023-01-19T00:52+0300

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

abd

antony blinken

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini ve iki tarafın enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığını açıkladı.Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'nin başkentinde mevkidaşı Blinken ile görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Washington'daki Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenledi.Blinken ile görüşmesinde, Türkiye'nin F-16 alım talebi dahil ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını dile getirdi.Türkiye'nin F-16 modernizsyon kiti ve yeni F-16 alım talebini de kapsamlı olarak konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.Görüşmede Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'ye yeniden odaklanmak üzere ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin daha önce başta Menbiç Yol Haritası olmak üzere Türkiye'ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiğini de belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230119/abd-disisleri-bakanligi-turkiyeye-en-acil-sorunlarda-oynadigi-rol-icin-minnettariz-1065901340.html

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