https://sputniknews.com.tr/20230118/cavusoglu-f-16-modernizasyonu-ve-yeni-f-16-alinmasi-da-gundemimizin-onemli-maddeleriydi-1065900778.html
Çavuşoğlu: F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz
Çavuşoğlu: F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F-16 modernizasyonu ve yeni F-16... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T23:48+0300
2023-01-18T23:48+0300
2023-01-19T00:52+0300
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
abd
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065902439_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85e60fc1f816aef4e18a9c03bbba5a8e.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini ve iki tarafın enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığını açıkladı.Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'nin başkentinde mevkidaşı Blinken ile görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Washington'daki Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenledi.Blinken ile görüşmesinde, Türkiye'nin F-16 alım talebi dahil ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını dile getirdi.Türkiye'nin F-16 modernizsyon kiti ve yeni F-16 alım talebini de kapsamlı olarak konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.Görüşmede Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'ye yeniden odaklanmak üzere ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin daha önce başta Menbiç Yol Haritası olmak üzere Türkiye'ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiğini de belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/abd-disisleri-bakanligi-turkiyeye-en-acil-sorunlarda-oynadigi-rol-icin-minnettariz-1065901340.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065902439_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c4040b899afe1cce60d087067abea647.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, abd, antony blinken
mevlüt çavuşoğlu, abd, antony blinken
Çavuşoğlu: F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz
23:48 18.01.2023 (güncellendi: 00:52 19.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F-16 modernizasyonu ve yeni F-16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini ve iki tarafın enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığını açıkladı.
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'nin başkentinde mevkidaşı Blinken ile görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Washington'daki Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenledi.
Blinken ile görüşmesinde, Türkiye'nin F-16 alım talebi dahil ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını dile getirdi.
Türkiye'nin F-16 modernizsyon kiti ve yeni F-16 alım talebini de kapsamlı olarak konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.
Görüşmede Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'ye yeniden odaklanmak üzere ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin daha önce başta Menbiç Yol Haritası olmak üzere Türkiye'ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiğini de belirtti.