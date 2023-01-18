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https://sputniknews.com.tr/20230118/cavusoglu-f-16-modernizasyonu-ve-yeni-f-16-alinmasi-da-gundemimizin-onemli-maddeleriydi-1065900778.html
Çavuşoğlu: F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz
Çavuşoğlu: F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F-16 modernizasyonu ve yeni F-16... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T23:48+0300
2023-01-19T00:52+0300
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
abd
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini ve iki tarafın enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığını açıkladı.Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'nin başkentinde mevkidaşı Blinken ile görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Washington'daki Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenledi.Blinken ile görüşmesinde, Türkiye'nin F-16 alım talebi dahil ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını dile getirdi.Türkiye'nin F-16 modernizsyon kiti ve yeni F-16 alım talebini de kapsamlı olarak konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.Görüşmede Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'ye yeniden odaklanmak üzere ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin daha önce başta Menbiç Yol Haritası olmak üzere Türkiye'ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiğini de belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/abd-disisleri-bakanligi-turkiyeye-en-acil-sorunlarda-oynadigi-rol-icin-minnettariz-1065901340.html
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mevlüt çavuşoğlu, abd, antony blinken
mevlüt çavuşoğlu, abd, antony blinken

Çavuşoğlu: F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz

23:48 18.01.2023 (güncellendi: 00:52 19.01.2023)
© AATürkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Washington'daki Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenledi.
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Washington'daki Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F-16 modernizasyonu ve yeni F-16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini ve iki tarafın enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığını açıkladı.
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'nin başkentinde mevkidaşı Blinken ile görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Washington'daki Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenledi.
Blinken ile görüşmesinde, Türkiye'nin F-16 alım talebi dahil ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını dile getirdi.
Türkiye'nin F-16 modernizsyon kiti ve yeni F-16 alım talebini de kapsamlı olarak konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.
Görüşmede Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'ye yeniden odaklanmak üzere ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin daha önce başta Menbiç Yol Haritası olmak üzere Türkiye'ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiğini de belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
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