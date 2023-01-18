https://sputniknews.com.tr/20230118/camdan-para-uzatan-baristayi-kacirmaya-calisti-1065876344.html
Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı
Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı
ABD'nin Washington eyaletinde aracıyla bir kahve dükkanına gelen şahıs, camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T14:36+0300
2023-01-18T14:36+0300
2023-01-18T14:49+0300
dünya
abd
barista
kaçırma
adam kaçırma
video
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ABD'nin Washington eyaletine bağlı Auburn kentinde bir kahve dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün pencereden baristayı kaçırmaya çalıştığı görüldü. Baristanın para uzattığı sırada adamın, kadının bileğini tuttuğu ve yakalamak için kablo bağı kullandığı anlar kameraya yansıdı. Barista, adamın elinden kurtulmayı başarıp pencereyi kapattı. Saldırgan ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Polis pazartesi günü yaşanan olayın ardından, kimliğini tespit ettiği saldırganı salı günü gözaltına aldı.
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Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı
Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı
2023-01-18T14:36+0300
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abd, barista, kaçırma, adam kaçırma, video, видео
abd, barista, kaçırma, adam kaçırma, video, видео
Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı
14:36 18.01.2023 (güncellendi: 14:49 18.01.2023) Abone ol
ABD'nin Washington eyaletinde aracıyla bir kahve dükkanına gelen şahıs, camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Auburn kentinde bir kahve dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün pencereden baristayı kaçırmaya çalıştığı görüldü.
Baristanın para uzattığı sırada adamın, kadının bileğini tuttuğu ve yakalamak için kablo bağı kullandığı anlar kameraya yansıdı. Barista, adamın elinden kurtulmayı başarıp pencereyi kapattı.
Saldırgan ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Polis pazartesi günü yaşanan olayın ardından, kimliğini tespit ettiği saldırganı salı günü gözaltına aldı.