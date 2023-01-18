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Bitzlato kripto borsasının kurucusu Rusya vatandaşı ABD'de tutuklandı
Bitzlato kripto borsasının kurucusu Rusya vatandaşı ABD'de tutuklandı
Bitzlato kripto para borsasının kurucularından Rusya vatandaşı Anatoliy Legodimov’un FBI ajanları tarafından Miami'de tutuklandığı duyuruldu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T21:12+0300
2023-01-18T21:12+0300
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ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, Bitzlato kripto para borsasının kurucularından Rus vatandaşı Anatoliy Legodimov'un Miami'de tutuklandığını duyurdu.Monaco, “Dün FBI ajanları, Bitzlato'nun kurucusu Anatoliy Legodimov'u Miami'de tutukladı” ifadeLERini kullandı.Başsavcı yardımcısı, Hydra Darknet pazarıyla ilişkili Bitzlato kripto borsasının sunucularına, güvenlik organlarının ortak uluslararası eylemleri çerçevesinde el konulduğunu belirterek, kripto borsasının kurucu ortağının tutuklanmasının ve kripto borsasına yönelik eylemlerin, internette yasa dışı faaliyetlerde bulunan herkese ‘bir uyarı’ olduğunu vurguladı.ABD Adalet Bakanlığı'na göre Rusya vatandaşı olan Legodimov, yaklaşık 700 milyon dolarlık yasadışı fonları yönetmekle suçlanıyor.
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abd, rusya, kripto para
abd, rusya, kripto para

Bitzlato kripto borsasının kurucusu Rusya vatandaşı ABD'de tutuklandı

21:12 18.01.2023
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Bitzlato kripto para borsasının kurucularından Rusya vatandaşı Anatoliy Legodimov’un FBI ajanları tarafından Miami'de tutuklandığı duyuruldu.
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, Bitzlato kripto para borsasının kurucularından Rus vatandaşı Anatoliy Legodimov'un Miami'de tutuklandığını duyurdu.
Monaco, “Dün FBI ajanları, Bitzlato'nun kurucusu Anatoliy Legodimov'u Miami'de tutukladı” ifadeLERini kullandı.
Başsavcı yardımcısı, Hydra Darknet pazarıyla ilişkili Bitzlato kripto borsasının sunucularına, güvenlik organlarının ortak uluslararası eylemleri çerçevesinde el konulduğunu belirterek, kripto borsasının kurucu ortağının tutuklanmasının ve kripto borsasına yönelik eylemlerin, internette yasa dışı faaliyetlerde bulunan herkese ‘bir uyarı’ olduğunu vurguladı.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre Rusya vatandaşı olan Legodimov, yaklaşık 700 milyon dolarlık yasadışı fonları yönetmekle suçlanıyor.
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