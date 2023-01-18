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Bitlis'te 70 milyon yıllık fosiller bulundu
Bitlis'te 70 milyon yıllık fosiller bulundu
Bitlis’te tarihe ışık tutacak 70 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, bitlis, fosil, deniz canlısı, фото
fotoğraf, bitlis, fosil, deniz canlısı, фото

Bitlis'te 70 milyon yıllık fosiller bulundu

13:01 18.01.2023
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Bitlis’te tarihe ışık tutacak 70 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlılarına ait fosiller bulundu.
© İHADr. Cihan Önen ve Mühendis Mehmet Tok, Bitlis ili ve Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce fosil araştırmalarına başladı. İnceleme çalışmaları sırasında Önen ve Tok, doğada denizyıldızı, denizkestanesi, deniz kabuğu, salyangoz, balık, ağaç, kemik, diş gibi birçok fosile rastlarken Bitlis’te ise ilk defa milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen Conus Mercati adlı deniz fosili bulundu.
Bitlis'te 70 milyon yıllık fosiller bulundu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Dr. Cihan Önen ve Mühendis Mehmet Tok, Bitlis ili ve Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce fosil araştırmalarına başladı. İnceleme çalışmaları sırasında Önen ve Tok, doğada denizyıldızı, denizkestanesi, deniz kabuğu, salyangoz, balık, ağaç, kemik, diş gibi birçok fosile rastlarken Bitlis’te ise ilk defa milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen Conus Mercati adlı deniz fosili bulundu.
© İHABitlis ve Diyarbakır illerinde doğada en çok deniz fosilleri ile karşılaştıklarını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, bulunan tarihi fosillerin Tetis denizi kalıntıları olduğu izlenimine vardıklarını belirtti. Yıllardır fosiller ile alakadar olduğunu belirten Önen, “Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Bitlis’te pek çok fosille doğada karşılaştık. En çok karşılaştığımız fosiller deniz fosillerdir. Çalışma arkadaşım Mehmet Tok tarafından Silvan doğasında pek çok fosil bulundu. Yaptığımız ön incelemede bu fosillerin denizyıldızı, denizkestanesi, deniz kabuğu, salyangoz, balık, ağaç, kemikler, ağaç, diş, Conus Mercati olduğunu gördük. Tabi daha net ve detaylı bilgi konunun uzmanı fosil bilimcilerin incelemesiyle ortaya konulacaktır. Bu fosillerin çoğu deniz fosilleridir” dedi.
Bitlis'te 70 milyon yıllık fosiller bulundu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Bitlis ve Diyarbakır illerinde doğada en çok deniz fosilleri ile karşılaştıklarını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, bulunan tarihi fosillerin Tetis denizi kalıntıları olduğu izlenimine vardıklarını belirtti. Yıllardır fosiller ile alakadar olduğunu belirten Önen, “Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Bitlis’te pek çok fosille doğada karşılaştık. En çok karşılaştığımız fosiller deniz fosillerdir. Çalışma arkadaşım Mehmet Tok tarafından Silvan doğasında pek çok fosil bulundu. Yaptığımız ön incelemede bu fosillerin denizyıldızı, denizkestanesi, deniz kabuğu, salyangoz, balık, ağaç, kemikler, ağaç, diş, Conus Mercati olduğunu gördük. Tabi daha net ve detaylı bilgi konunun uzmanı fosil bilimcilerin incelemesiyle ortaya konulacaktır. Bu fosillerin çoğu deniz fosilleridir” dedi.
© İHAYapılan incelemeler sonucunda fosillerin tarihi Tetis denizinin varlığına dair ilk kalıntılar olabileceğini söyleyen Önen, denizin geri çekildiği dönemde oluşan bölgede birçok kalıntı bıraktığını anlattı. Milyonlarca yıl önce denizin çekildiği yerlerde yıllarca bozulmadan oluşan deniz fosillerini bularak koleksiyon haline getiren Önen, bu fosillerin Bitlis ve Diyarbakır illerinde tarihe ışık tutacağını belirtti. Tarihi Tetis Denizi çalışmalarına meydan okuyan kanıtlara bir yenisini ekleyen Önen ve Tok, kesinliğini ortaya koymak için deniz fosil kalıntılarını yaş, tür ve cins tayini yapan Paleontologlara (fosilbilim) talep doğrultusunda göndereceklerini söyledi.
Bitlis'te 70 milyon yıllık fosiller bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yapılan incelemeler sonucunda fosillerin tarihi Tetis denizinin varlığına dair ilk kalıntılar olabileceğini söyleyen Önen, denizin geri çekildiği dönemde oluşan bölgede birçok kalıntı bıraktığını anlattı. Milyonlarca yıl önce denizin çekildiği yerlerde yıllarca bozulmadan oluşan deniz fosillerini bularak koleksiyon haline getiren Önen, bu fosillerin Bitlis ve Diyarbakır illerinde tarihe ışık tutacağını belirtti. Tarihi Tetis Denizi çalışmalarına meydan okuyan kanıtlara bir yenisini ekleyen Önen ve Tok, kesinliğini ortaya koymak için deniz fosil kalıntılarını yaş, tür ve cins tayini yapan Paleontologlara (fosilbilim) talep doğrultusunda göndereceklerini söyledi.
© İHATetis denizinin çekilmesiyle oluşan fosillerin geçmişe ışık tuttuğunu ifade eden Önen, “Milyonlarca yıl önce burası Tetis denizi olarak bilinen bir denizdi. Kıtalar, karalar hep su altındaydı. Bu canlılar hepsi o zamanın canlıları olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte Türkiye'nin birçok yerindeki taşları gözlemleme fırsatı bulduk. Özellikle en çok bu coğrafyada deniz fosilleriyle karşılaştık. Bunun yanında deniz olmayan, deniz canlarına ait olmayan birtakım kemik, diş gibi fosillerle de karşılaştık. Bu fosiller bizi milyonlarca yıl maziye götürmekte. Bundan sonraki zamanlarında da olabildiğince bu fosilleri gözlemlemeyi düşünüyorum. Tabi fosil uzmanları tarafından bunlar bizden talep edildiği zaman kendilerine inceleme açısından takdim edebiliriz. Bu fosiller coğrafyaya yönelik geçmişe bir ışık tutuyor. Bu fosillerin böyle bir özelliği var ki o da bulunduğu coğrafyadaki geçmişe ışık tutar ve orayı aydınlatır” diye konuştu.
Bitlis'te 70 milyon yıllık fosiller bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Tetis denizinin çekilmesiyle oluşan fosillerin geçmişe ışık tuttuğunu ifade eden Önen, “Milyonlarca yıl önce burası Tetis denizi olarak bilinen bir denizdi. Kıtalar, karalar hep su altındaydı. Bu canlılar hepsi o zamanın canlıları olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte Türkiye'nin birçok yerindeki taşları gözlemleme fırsatı bulduk. Özellikle en çok bu coğrafyada deniz fosilleriyle karşılaştık. Bunun yanında deniz olmayan, deniz canlarına ait olmayan birtakım kemik, diş gibi fosillerle de karşılaştık. Bu fosiller bizi milyonlarca yıl maziye götürmekte. Bundan sonraki zamanlarında da olabildiğince bu fosilleri gözlemlemeyi düşünüyorum. Tabi fosil uzmanları tarafından bunlar bizden talep edildiği zaman kendilerine inceleme açısından takdim edebiliriz. Bu fosiller coğrafyaya yönelik geçmişe bir ışık tutuyor. Bu fosillerin böyle bir özelliği var ki o da bulunduğu coğrafyadaki geçmişe ışık tutar ve orayı aydınlatır” diye konuştu.
© İHABitlis’te milyonlarca yıl öncesine dayanan fosil bulduklarını dile getiren Önen, “Zaten bölgenin geçmişiyle ilgili kaynaklara baktığımızda bu deniz fosillerinin Tetis denizi kalıntıları olduğu izlenimi bizde uyandırmaktadır. Conus Mercati Bitlis’in bir köy kırsalında bulduğumuz bir fosildir. Kemikler ve diş olduğunu düşündüğümüz fosiller de Bitlis kırsalında ortaya çıktı” diye konuştu.
Bitlis'te 70 milyon yıllık fosiller bulundu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Bitlis’te milyonlarca yıl öncesine dayanan fosil bulduklarını dile getiren Önen, “Zaten bölgenin geçmişiyle ilgili kaynaklara baktığımızda bu deniz fosillerinin Tetis denizi kalıntıları olduğu izlenimi bizde uyandırmaktadır. Conus Mercati Bitlis’in bir köy kırsalında bulduğumuz bir fosildir. Kemikler ve diş olduğunu düşündüğümüz fosiller de Bitlis kırsalında ortaya çıktı” diye konuştu.
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