Türkiye
SON DAKİKA | Lavrov: ABD'nin gücü Rusya ve Çin'i dizginlemeye yetmiyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230118/biden-dogum-gununu-kutladigi-kisinin-adini-unutunca-sarkiyi-yarida-kesti--1065870317.html
Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unutunca şarkıyı yarıda kesti
Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unutunca şarkıyı yarıda kesti
ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T12:59+0300
2023-01-18T13:15+0300
dünya
joe biden
doğum günü
abd
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065871971_10:0:1151:642_1920x0_80_0_0_dfb16cced9d141a8e30f55d966b0e1b5.png
ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King günü etkinliğine katıldı. Biden, anma etkinliğinde suikasta kurban giden insan hakları savunucusunun ailesiyle buluştu.Biden, Martin Luther King'in gelini Andrea Waters King'in doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar şarkisini söylemeye başladı. Ancak Andrea'nın adını hatırlayamayan Biden, şarkıyı yarıda kesti.
https://sputniknews.com.tr/20230106/biden-kamala-harrise-yine-baskan-dedi-1065454324.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Joe Biden
Joe Biden
2023-01-18T12:59+0300
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065871971_152:0:1008:642_1920x0_80_0_0_c9aec1ff114e5f56c1ecf32f422529cf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, doğum günü, abd, video
joe biden, doğum günü, abd, video

Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unutunca şarkıyı yarıda kesti

12:59 18.01.2023 (güncellendi: 13:15 18.01.2023)
© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu.
ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King günü etkinliğine katıldı. Biden, anma etkinliğinde suikasta kurban giden insan hakları savunucusunun ailesiyle buluştu.

Biden, Martin Luther King'in gelini Andrea Waters King'in doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar şarkisini söylemeye başladı. Ancak Andrea'nın adını hatırlayamayan Biden, şarkıyı yarıda kesti.
Kamala Harris - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
DÜNYA
Biden, yardımcısı Harris'e yine 'başkan' dedi
6 Ocak, 13:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала