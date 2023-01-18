https://sputniknews.com.tr/20230118/biden-dogum-gununu-kutladigi-kisinin-adini-unutunca-sarkiyi-yarida-kesti--1065870317.html
Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unutunca şarkıyı yarıda kesti
Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unutunca şarkıyı yarıda kesti
ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T12:59+0300
2023-01-18T12:59+0300
2023-01-18T13:15+0300
dünya
joe biden
doğum günü
abd
video
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ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King günü etkinliğine katıldı. Biden, anma etkinliğinde suikasta kurban giden insan hakları savunucusunun ailesiyle buluştu.Biden, Martin Luther King'in gelini Andrea Waters King'in doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar şarkisini söylemeye başladı. Ancak Andrea'nın adını hatırlayamayan Biden, şarkıyı yarıda kesti.
https://sputniknews.com.tr/20230106/biden-kamala-harrise-yine-baskan-dedi-1065454324.html
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Joe Biden
Joe Biden
2023-01-18T12:59+0300
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joe biden, doğum günü, abd, video
joe biden, doğum günü, abd, video
Biden, doğum gününü kutladığı kişinin adını unutunca şarkıyı yarıda kesti
12:59 18.01.2023 (güncellendi: 13:15 18.01.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu.
ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King günü etkinliğine katıldı. Biden, anma etkinliğinde suikasta kurban giden insan hakları savunucusunun ailesiyle buluştu.
Biden, Martin Luther King'in gelini Andrea Waters King'in doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar şarkisini söylemeye başladı. Ancak Andrea'nın adını hatırlayamayan Biden, şarkıyı yarıda kesti.