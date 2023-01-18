https://sputniknews.com.tr/20230118/belarus-disisleri-sioye-katilmak-icin-gerekli-prosedurleri-hizlandirmaya-haziriz-1065892525.html

Belarus Dışişleri: ŞİÖ'ye katılmak için gerekli prosedürleri hızlandırmaya hazırız

Belarus Dışişleri: ŞİÖ'ye katılmak için gerekli prosedürleri hızlandırmaya hazırız

Belarus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İgor Belıy, Minsk’in Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üye olarak katılması için uluslararası yasal prosedürlerin... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T20:30+0300

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dünya

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

belarus

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Belarus Dışişleri Bakanlığı Asya, Afrika ve Latin Amerika Ana Dairesi Başkanı Igor Belıy, Minsk’in Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üye olarak katılması için uluslararası yasal prosedürlerin uygulanmasını hızlandırmaya hazır olduğunu ifade etti.Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belıy, ŞİÖ üye devletlerinin yetkili temsilcileri ile Belarus yetkili temsilcisi arasındaki istişarelerin ardından düzenlenen protokolün imza törenine katıldı.Açıklamada, “Etkinlik sırasında Belarus tarafı, ŞİÖ'ye tam üye olarak katılmak için uluslararası yasal prosedürlerin uygulanmasını hızlandırmaya hazır olduğunu dile getirdi” ifadelerine yer verildi.Belarus 2010'dan beri ŞİÖ diyalog ortağı olup, 2015'ten bu yana ise örgütün resmi gözlemcisi statüsüne sahip. Belarus’un örgüte tam üye olarak katılmasına ilişkin karar, Özbekistan'ın Semerkant kentinde geçen eylül ayında düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında alınmıştı.

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