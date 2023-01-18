https://sputniknews.com.tr/20230118/bbc-canli-yayininda-porno-sesleri-duyuldu-sunucu-sasirdi-bu-sesi-kimin-cikardigini-bilmiyorum-1065865397.html

BBC canlı yayınında porno sesleri duyuldu, sunucu şaşırdı: Bu sesi kimin çıkardığını bilmiyorum

BBC canlı yayınında porno sesleri duyuldu, sunucu şaşırdı: Bu sesi kimin çıkardığını bilmiyorum

BBC, canlı yayınlanan Wolverhampton-Liverpool maçı sırasında duyulan porno sesi için özür diledi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T11:28+0300

2023-01-18T11:28+0300

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şaka

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Futbol yorumcusu Gary Lineker'ın dün akşam Wolverhampton Wanderers ile Liverpool arasındaki FA Cup maçını sunduğu canlı yayında pornografik sesler duyuldu.Konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile aynı stüdyoda bulunduğu sırada Lineker, sesleri duymasının ardından ciddiyetini korumaya çalışsa bile daha sonra gülümsemekten kendini alamadı. "Bu sesi kimin çıkardığını bilmiyorum" diyen Lineker, hattın diğer ucundaki futbol yorumcusu ve eski forvet oyuncusu Alan Shearer'a da "Bu stüdyo çok sıcak" diye seslendi. Canlı yayında seslerin duyulmaya devam ettiği sırada Lineker, "Sanırım birileri, birilerinin telefonuna bir şeyler gönderiyor. Evde duyuyor musunuz bilmiyorum" dedi. Bölümün ardından Lineker, Twitter hesabından kahkaha emojileriyle birlikte, eğlenceli bir sabotaj olarak nitelendirdiği şakayı, "Dekor arkasına yapıştırılmış şekilde bunu bulduk" notuyla bir cep telefonu fotoğrafı paylaştı. BBC ise konuyla ilgili Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam futbol canlı yayında rahatsız olan tüm izleyicilerden özür dileriz. Bunun nasıl gerçekleştiğini inceliyoruz" dedi.Şakanın ardından Jarvo69, diğer adıyla BMWJarvo olarak bilinen YouTube fenomeni Daniel Jarvis, olayın arkasında kendisinin bulunduğunu iddia etti.Kendisini 'Tüm zamanların en büyük şakacısı' olarak tanımlayan Jarvis, Salı günü evde BBC yayınlarını izlediği bir video yayınladı. Videoda şakacının canlı yayından önce stüdyoya geldiği görülüyor.

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bbc, pornografik, ses, şaka