BBC canlı yayınında porno sesleri duyuldu, sunucu şaşırdı: Bu sesi kimin çıkardığını bilmiyorum
11:28 18.01.2023 (güncellendi: 11:45 18.01.2023)
© AFP 2023 / VALERY HACHEIŞİD, porno endüstrisine ilham verdi
© AFP 2023 / VALERY HACHE
BBC, canlı yayınlanan Wolverhampton-Liverpool maçı sırasında duyulan porno sesi için özür diledi.
Futbol yorumcusu Gary Lineker'ın dün akşam Wolverhampton Wanderers ile Liverpool arasındaki FA Cup maçını sunduğu canlı yayında pornografik sesler duyuldu.
Konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile aynı stüdyoda bulunduğu sırada Lineker, sesleri duymasının ardından ciddiyetini korumaya çalışsa bile daha sonra gülümsemekten kendini alamadı. "Bu sesi kimin çıkardığını bilmiyorum" diyen Lineker, hattın diğer ucundaki futbol yorumcusu ve eski forvet oyuncusu Alan Shearer'a da "Bu stüdyo çok sıcak" diye seslendi.
Canlı yayında seslerin duyulmaya devam ettiği sırada Lineker, "Sanırım birileri, birilerinin telefonuna bir şeyler gönderiyor. Evde duyuyor musunuz bilmiyorum" dedi.
Konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile aynı stüdyoda bulunduğu sırada Lineker, sesleri duymasının ardından ciddiyetini korumaya çalışsa bile daha sonra gülümsemekten kendini alamadı. "Bu sesi kimin çıkardığını bilmiyorum" diyen Lineker, hattın diğer ucundaki futbol yorumcusu ve eski forvet oyuncusu Alan Shearer'a da "Bu stüdyo çok sıcak" diye seslendi.
Canlı yayında seslerin duyulmaya devam ettiği sırada Lineker, "Sanırım birileri, birilerinin telefonuna bir şeyler gönderiyor. Evde duyuyor musunuz bilmiyorum" dedi.
Gary Lineker presses on like a pro as BBC Match of the Day disrupted by "sex noises" pic.twitter.com/zdyZJzPi70— Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) January 17, 2023
Bölümün ardından Lineker, Twitter hesabından kahkaha emojileriyle birlikte, eğlenceli bir sabotaj olarak nitelendirdiği şakayı, "Dekor arkasına yapıştırılmış şekilde bunu bulduk" notuyla bir cep telefonu fotoğrafı paylaştı.
Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023
BBC ise konuyla ilgili Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam futbol canlı yayında rahatsız olan tüm izleyicilerden özür dileriz. Bunun nasıl gerçekleştiğini inceliyoruz" dedi.
“We apologise to any viewers offended during the live coverage of the football this evening. We are investigating how this happened.” - BBC spokesperson— BBC Press Office (@bbcpress) January 17, 2023
Şakanın ardından Jarvo69, diğer adıyla BMWJarvo olarak bilinen YouTube fenomeni Daniel Jarvis, olayın arkasında kendisinin bulunduğunu iddia etti.
Kendisini 'Tüm zamanların en büyük şakacısı' olarak tanımlayan Jarvis, Salı günü evde BBC yayınlarını izlediği bir video yayınladı. Videoda şakacının canlı yayından önce stüdyoya geldiği görülüyor.
Kendisini 'Tüm zamanların en büyük şakacısı' olarak tanımlayan Jarvis, Salı günü evde BBC yayınlarını izlediği bir video yayınladı. Videoda şakacının canlı yayından önce stüdyoya geldiği görülüyor.
Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone :) The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI— Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) January 17, 2023