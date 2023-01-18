Türkiye
SON DAKİKA | Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230118/bakanlik-fahis-aidata-karsi-harekete-gecti-site-yonetim-hizmeti-veren-sirketler-icin-birim-kuruldu-1065864318.html
Bakanlık fahiş aidata karşı harekete geçti: Site yönetim hizmeti veren şirketler için birim kuruldu
Bakanlık fahiş aidata karşı harekete geçti: Site yönetim hizmeti veren şirketler için birim kuruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş aidatlarla ilgili harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T10:57+0300
2023-01-18T10:57+0300
türkiye
site
apartman
aidat
çevre ve şehircilik bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/17/1043453111_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_f00c0ebf3cc707b8e61d59f69a9f3dec.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230118/kadikoyde-tencere-tavali-sitede-aidat-protestosu-1065863500.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/17/1043453111_0:1:1000:751_1920x0_80_0_0_01d50b4c90e2372ab6cf6ed5b3e4adf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
site, apartman, aidat, çevre ve şehircilik bakanlığı
site, apartman, aidat, çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakanlık fahiş aidata karşı harekete geçti: Site yönetim hizmeti veren şirketler için birim kuruldu

10:57 18.01.2023
© DHASite, apartman,
Site, apartman, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© DHA
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş aidatlarla ilgili harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak Site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.
Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.
Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecektir. Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan Yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır.
Kadıköy'de sitede aidat protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
YAŞAM
Kadıköy'de bir sitede tencere tavalı aidat protestosu
10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала