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Bakan Soylu'dan '14 Mayıs' paylaşımı: Bir oyum var hem 1950, hem 2023, hem de Türkiye Yüzyılı için
Bakan Soylu'dan '14 Mayıs' paylaşımı: Bir oyum var hem 1950, hem 2023, hem de Türkiye Yüzyılı için
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin "Söz de karar da gelecek de milletin. Bir... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T17:55+0300
2023-01-18T17:55+0300
süleyman soylu
politika
seçim
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.Bakan Soylu, paylaşımında "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, seçim, twitter
süleyman soylu, seçim, twitter

Bakan Soylu'dan '14 Mayıs' paylaşımı: Bir oyum var hem 1950, hem 2023, hem de Türkiye Yüzyılı için

17:55 18.01.2023
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin "Söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için" paylaşımını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için" ifadelerini kullandı.
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