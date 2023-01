Bakan Karaismailoğlu: İBB'nin elinde bitirmesi gereken 100 kilometre metro hattı var

https://sputniknews.com.tr/20230118/bakan-karaismailoglu-ibbnin-elinde-bitirmesi-gereken-100-kilometre-metro-hatti-var-1065878827.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elinde bitirmesi gereken tam 100 kilometre metro hattı var. Ama... 18.01.2023

İstanbul Havalimanları Muhabirliği Derneği üyeleriyle havalimanında bir araya gelen Karaismailoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Karaismailoğlu, 2022'nin kendileri için hareketli geçtiğini ifade ederek, "Çok önemli yatırımlarımızın bitirildiği, önemli yatırımlarımızın başlangıcı olan bir yıl olarak geçti. Sadece hava değil, kara ve demir yollarında önemli bir çaba gösteriyoruz. Ekonomilerin bu kadar daraldığı bir dönemde Türkiye, yatırımlarını artırarak devam ediyor. Tabii bu işleri yapmak güçlü bir irade, lider ister. O güçlü lider de bizde var inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yatırımlar ve Türkiye'nin büyümesi hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu."Doğru zamanda doğru yatırımlar yapıldı"İstanbul Havalimanı, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega altyapı projelerinin bu güçlü irade ile tamamladığını aktaran Karaismailoğlu, "Bu projelere doğru zamanda başlamamış olsaydık bugün bunları yapamazdık. Doğru zamanda doğru yatırımlar yapıldı. Bugün bu projeleri yapmaya kalkışsanız bu yatırım maliyeti neredeyse iki katına çıkardı. Bu tedarik zincirleriyle bugün yapamazdınız. 2,5 milyar avrodur 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu... Bugün 3,5 milyar avroya yapamazsınız. Dünyada ekonomiler küçülürken bu tedarikleri de sağlayamazsınız" ifadelerini kullandı.İstanbul Havalimanı'nın yakaladığı başarılara değinen Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösterdiğini vurguladı. Karaismailoğlu, "Yaz ayında bin 400 uçak, 230 bin yolcu, 200 bine varan istihdam... Burası Türkiye'yi uçuran projelerden bir tanesi. Burada yapılacak her işe katkı sağlamak zorundayız" dedi.Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattıİstanbul Havalimanı'na uçuş yapan hava yolu şirket sayısı ve çeşitliğini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:"Biz, burayla sürekli temas halindeyiz. Buradaki yolcu sayısını artırmak, burayı geliştirmek bakanlık olarak bizim görevimiz. İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın (THY) bir yandan büyümesi, farklı markaların da gelmesi bizim de tercih ettiğimiz bir konudur. Hem THY büyüyecek hem de burada çeşitlilik artacak. Geçen yıl 65 milyon... Bu yıl 70 milyonu da inşallah geçecek. Burası Türkiye'yi dünyaya bağlayan bir merkez."Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun birçok açıdan özel bir metro hattı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"İlk defa yerli milli sinyalizasyon burada kullanılacak. Sinyalizasyon konusu dünyada 5-6 firmanın tekelinde olan bir işti. Hem yüksek maliyetler hem bitmek bilmeyen işler... Bir de ilave ihtiyaç olduğunda onların keyfi ücretleriyle karşı karşıya kalıyorduk. ASELSAN ile işbirliği yaparak yerli ve milli sinyalizasyonu ilk defa burada kullanacağız. Bundan sonra bütün metro hatlarında bunu kullanacağız. Buradaki demir yolu araçları yüzde 60 yerlilikle Ankara'da üretiliyor. Bu da önemli bir kazanım. Burası ayrıca, 34 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun metrolarından bir tanesi. Bu hatta aynı anda 10 tane tünel açma makinesi çalışan tek metro burası. Dünyanın en iyi havalimanına, Türkiye'nin en hızlı metrosu olarak hizmet verecek inşallah.""Gayrettepe istasyonu, 3-4 ay sonra açılacak"Hattın Gayrettepe bölümünün yapımındaki gecikmeye değinen Karaismailoğlu, "Gayrettepe Metro İstasyonu, özel bir durak. Yerin 70 metre altından geçiyor. Üstünde yoğun bir yerleşim var. Kağıthane ile Gayrettepe arası 3,5 kilometre uzunluğunda. Bu istasyon, birçok noktaya bağlantı sağlayacağı için 70 metre derinlikte dizayn edildi. Bunun zorluğundan dolayı 3-4 ay gibi rötarla orayı açacağız" dedi.Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattını Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na ulaştırmak için yaptıkları projede ihale aşamasına geldiklerini aktararak, şöyle konuştu:"Hızlı tren, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na uğrayacak""Pazar günü 34 kilometrelik Kağıthane-İstanbul Havalimanı'nı bağlıyoruz. Bir taraftan da bununla birlikte daha önemli bir projeyi daha yürütüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda onun da ihalesini yapacağız. Ankara-İstanbul hızlı tren hattı, Gebze'den ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşıp buradan Avrupa'ya doğru devam edecek. İstanbul Havalimanı'ndaki mevcut metro istasyonumuzla havalimanı arasına bu hızlı tren istasyonu gelecek. İstanbul Havalimanımızı hızlı tren ağımızla buluşturacağız."İstanbul'da yaşanan trafik sorununa da değinen Karaismailoğlu, şehrin iyi yönetilmediğini belirtti. İstanbul'un, Türkiye için ekonominin başkenti ve cazibe merkezi olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu yıl 15 milyonun üzerinde turist geldi. Mevcut altyapılar olmasaydı kimse bu şehre girebilir miydi? İstanbul Havalimanı'nın, Avrasya Tüneli'nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünün. İstanbul kendi kendine yetemediği zaman dışarıdan kimse gelir mi? Bunlar da yeterli değil. Çünkü İstanbul sürekli yatırım ister. Çünkü buradaki hareketliği artırmak lazım. İstanbul iyi yönetilmek ister. Sadece metro yatırımları da değil, birinci şarttır ama İETT ile, taksi ile, minibüsleri ile birbirini tamamlayan sistemler, entegrasyonlar yapmak lazım" diye konuştu."Yaptıklarımızı bitirdiğimizde yaklaşık 380 kilometre oluyor"Karaismailoğlu, İBB'nin metro çalışmalarında başarısız bir yönetim sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:"Birinci şart, metroların bir an önce bitirilmesi lazım. İstanbul ulaşım ana planı, bize toplamda bin100 kilometre metro hattı yapılması gerektiğini söylüyor. Şu an İstanbul'da 284 kilometre işletilen metro hattı var. Bunların da tamamı 2019 yerel seçimleri öncesi yapılmıştı. Sabiha Gökçen bağlantısını bitirdik. İstanbul'un metrolarına bu hafta sonu da 34 kilometre daha ekliyoruz. Önümüzdeki ay 6 kilometre daha ekleyeceğiz. Sırf bizim yaptıklarımızı bitirdiğimizde yaklaşık 380 kilometre oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bitirmesi gereken tam 100 kilometre metro hattı var. Ama maalesef öyle bir heyecan da yok, öyle bir dert de yok."Paralar da ortada yok, iş de ortada yok"Bize Başakşehir-Kayaşehir arasındaki metro hattını yapmayacaklarını söyleyince biz de burayı devraldık. Devraldığımızda buranın yapım oranı yüzde 5'ti. Başakşehir metrosuna paralel Mahmutbey-Esenyurt metrosu var, onun da ilerleme hızı yüzde 1'di. Onun da güneyinde Bağcılar-Kirazlı-Halkalı'ya bağlayan 9 kilometrelik bir metro hattı var, onun da ilerleme hızı yüzde 5'ti. Başakşehir metrosunu yüzde 5'ten devraldık, bugün bitiriyoruz. Diğer iki metro hattının üzerinden 4 yıl geçti, hiçbir çalışma yok. Yüzde 5'te duruyor. Üzerinden 4 yıl geçti. Ya siz belediyesiniz. Belediyelere de devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunların içerisinde metrolar var, yollar var. Ama maalesef paralar da ortada yok, iş de ortada yok. Bunun hesabını milletimiz zamanı gelince sandıkta soracaktır."İBB'ye eleştiri: "Dünyada bir ilki gerçekleştirdiler"İstanbul'daki bazı metro çalışmalarının İBB tarafından durdurulmasını eleştiren Karaismailoğlu, "Dünyada bir ilki gerçekleştirdiler. Yapmaya sorumlu oldukları metro hattının üzerine hafriyat döken bir belediye olarak da tarihe geçtiler. Orada da bir rekor kırdılar. İnşallah akıllarını başlarına alırlar. Hizmet etmenin, belediyeciliğin ne olduğunu öğrenirler. Gerçi yaklaşık bir yılları kaldı. O zamana kadar de ne yapsalar kardır ama bir şey göremiyoruz" dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, şehir içi trafik açısından büyük önemi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Projesi'ni yapmadığını ve bu projeyi de devraldıklarını belirten Karaismailoğlu, "Şehir merkezinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü... Belediyeyi yakında ilgilendiren bir proje. Maalesef bir yandan da CHP'li belediyelerin halkına hizmette uzak kaldıkları böyle günlerde biz de vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri devralıp bitiriyoruz. Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de inşallah nisan ayında bitirip halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

