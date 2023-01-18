Antalyalı köfteci, Kuzey Kore lideri Kim'e benzetiliyor: Piyaz ve köftemizi yemeye gelsin istiyorum

© İHA 20 yıldır sektöre hizmet ettiğini belirten Tunç, "Bu sektörde iyi ve örnek olmaya devam ediyorum. Elemanlarım ve ben de mutluyuz. Yurt dışından gelen müşterilerimiz de beni tercih ediyor. Almanya’dan Fransa’dan özellikle Kuzey ve Güney Kore’den gelen misafirlerimiz daha çok. Hem hayranlık ile geliyorlar hem de lezzet için geliyorlar. Hayranlarımız çok, beni Kim Jong-un’a çok benzetiyorlar. Benzediğim gibi ben de kendisinin büyük bir hayranıyım. Ben istiyorum ki Kim Jong-un özel jeti ile gelecek, burada bu piyazı ve köfteyi yiyecek. Ben kendi ellerimle yapacağım" sözlerine yer verdi.