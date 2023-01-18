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https://sputniknews.com.tr/20230118/alkole-gelen-zammin-ardindan-bazi-restoranlar-yemek-soyleme-zorunlulugu-getirdi-1065857320.html
Alkole gelen zammın ardından bazı restoranlar, 'yemek söyleme zorunluluğu' getirdi
Alkole gelen zammın ardından bazı restoranlar, 'yemek söyleme zorunluluğu' getirdi
Geçen hafta alkollü içeceklere yapılan zam sonrası İstanbul'daki bazı restoranlar sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T00:46+0300
2023-01-18T00:46+0300
zam
dünya
alkol
meze
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Artan menü fiyatları sonrası tüketici davranışlarında görülen değişikliklerden sonra şimdi de işletme davranışlarında değişiklikler yaşanıyor.Sözcü’den Gamze Bal'ın haberine göre İstanbul’daki bazı restoranlar marketlerden sonra fiyat sabitleme çağrısına uyduklarını duyururken, bazıları ise tepki çeken yeni uygulamalara geçti. Özellikle Kadıköy'ün en işlek sokaklarından biri olan Güneşli Bahçe'de bazı restoranlar sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açmamaya başladı.Alkolü diğer restoranlara göre daha uyguna satıp, yemeği zorunlu hale getiren bu yeni uygulama ise müşterilerin tepkisini çekti.Panolara çeşitli markaların rakı fiyatlarını asan ve diğer mekânlara göre daha ucuz sattıklarını iddia eden işletmelerin şef garsonları, masaya oturan müşteriden sipariş alırken, “Servisimiz yemeklidir. Ara sıcak ya da yemek sipariş etmezseniz servis açamıyoruz” diyor. Sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açılmıyor.'Kuver' artı servis ücretiSöz konusu işletmelerin başka bir uygulaması da dikkati çekiyor. İşletmeler, “kuver” ücretinin dışında hesabın yüzde 10'u kadar servis ücretini zorunlu tutup, bunun “garsoniye” olmadığını ısrarla belirtiyor. Yemek ve alkollü içecek için 2 bin TL ödemesi gereken dört kişinin cebinden çıkacak para; kuver (60 TL) ve servis ücretiyle (200 TL) ve ortalama yüzde 10 garsoniye (200 TL) ile 2 bin 460 TL'ye yükseliyor.
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zam, alkol, meze
zam, alkol, meze

Alkole gelen zammın ardından bazı restoranlar, 'yemek söyleme zorunluluğu' getirdi

00:46 18.01.2023
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluRakı kadehi
Rakı kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Geçen hafta alkollü içeceklere yapılan zam sonrası İstanbul'daki bazı restoranlar sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açmamaya başladı. Alkolü diğer restoranlara göre daha uyguna satıp, yemeği zorunlu hale getiren bu yeni uygulamanın müşterilerin tepkisini çektiği belirtildi.
Artan menü fiyatları sonrası tüketici davranışlarında görülen değişikliklerden sonra şimdi de işletme davranışlarında değişiklikler yaşanıyor.
Sözcü’den Gamze Bal'ın haberine göre İstanbul’daki bazı restoranlar marketlerden sonra fiyat sabitleme çağrısına uyduklarını duyururken, bazıları ise tepki çeken yeni uygulamalara geçti. Özellikle Kadıköy'ün en işlek sokaklarından biri olan Güneşli Bahçe'de bazı restoranlar sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açmamaya başladı.
Alkolü diğer restoranlara göre daha uyguna satıp, yemeği zorunlu hale getiren bu yeni uygulama ise müşterilerin tepkisini çekti.
Panolara çeşitli markaların rakı fiyatlarını asan ve diğer mekânlara göre daha ucuz sattıklarını iddia eden işletmelerin şef garsonları, masaya oturan müşteriden sipariş alırken, “Servisimiz yemeklidir. Ara sıcak ya da yemek sipariş etmezseniz servis açamıyoruz” diyor. Sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açılmıyor.

'Kuver' artı servis ücreti

Söz konusu işletmelerin başka bir uygulaması da dikkati çekiyor. İşletmeler, “kuver” ücretinin dışında hesabın yüzde 10'u kadar servis ücretini zorunlu tutup, bunun “garsoniye” olmadığını ısrarla belirtiyor. Yemek ve alkollü içecek için 2 bin TL ödemesi gereken dört kişinin cebinden çıkacak para; kuver (60 TL) ve servis ücretiyle (200 TL) ve ortalama yüzde 10 garsoniye (200 TL) ile 2 bin 460 TL'ye yükseliyor.
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