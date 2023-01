https://sputniknews.com.tr/20230118/ali-ismail-korkmazin-annesi-emel-korkmaz-cocuklarina-sarildiklarinda-akillarina-ali-gelmiyor-mu-1065916256.html

Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz: Çocuklarına sarıldıklarında, akıllarına Ali gelmiyor mu?

Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz: Çocuklarına sarıldıklarında, akıllarına Ali gelmiyor mu?

Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz: Çocuklarına sarıldıklarında, akıllarına Ali gelmiyor mu?

Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konukları Gazeteci Özlem Gürses ve Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz oldu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bu işi mayısta bitirelim” sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Adnan Menderes’in 1950 yılında seçimi kazandığı 14 Mayıs tarihini işaret etti. Muhalefet ise 6 Nisan’dan sonra yapılacak bir seçimin ‘erken seçim’ olmayacağını savunuyor. Enver Aysever, gazeteci Özlem Gürses ile birlikte gündemi değerlendirdi.Seçim sürecine nasıl bir atmosferde girilecekÖzlem Gürses, “Türkiye’de aslına bakarsan bütün yarasına beresine rağmen son derece dinamik, politik bir ülkedir. Her seçim dönemlerini bu heyecanla izledik. Bütün partilere eşit mesafede, hepsinin çalışmalarını özgürce haberleştiriyorduk. Şölen havasında geçiyordu. Sonuçta gerçekten de milletin iradesidir. Kendisini ileri demokrasi zanneden Amerika’ya bakıyorum mesela sağdan say iki parti, soldan say iki parti. Bizde öyle mi, her yıl bir sürü parti kuruluyor” ifadelerini kullandı.Gürses ayrıca Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü de ifade etti.‘Tekrar yanılgıya düştük, tekrar bu ülkede adalet olmadığını gördük’Ali İsmail Korkmaz’a tekme atan polis memuru Hüseyin Engin’e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi karara isyan etti ve dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi. Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz, karar verenlere seslenerek 'Hangi vicdanla bu kararı veriyorlar anlamış değilim’ dedi ve ekledi:‘10 yıl oldu Ali İsmail katledileli ve biz hâlâ mahkeme salonlarında adalet arıyoruz. Çocuğumuzun katillerinin yargılanması için çaba sarf ediyoruz. Maalesef ki tekrar yanılgıya düştük, tekrar bu ülkede adalet olmadığını gördük. Verilen karar Ali İsmail’in acısını ilk günkü gibi hissettirdi bana. Bütün gece uyuyamadım. O görüntüleri bütün dünya izledi. Hangi vicdanla bu kararı verebiliyorlar anlamış değilim.'Tekmeyi atanlar eve gidince çocuklarına nasıl sarılıyor, akıllarına Ali gelmiyor mu'Tekmeyi atan polisin mahkeme boyunca Ali İsmail’in fotoğraflarına bakamadığını söyleyen Emel Korkmaz,' Hep şu aklımda; eve gittikten sonra nasıl çocuklarına sarılabiliyorlar, akıllarına Ali gelmiyor mu?’ diye sordu ve şunları söyledi:‘Tekmeyi atan kişiyle yüz yüze geldik ilk duruşmada. Karar duruşmasına kadar hep yüz yüzeydik. İlk duruşmaya Ali İsmail’in fotoğraflarıyla gittim ve inanın Ali’nin fotoğraflarına bakamadılar. Haykırdım orada katlettiğiniz çocuğun suratına bakın diye, hiçbiri başını kaldırıp da fotoğrafa bakamadı. Hep şu aklımda; onlar eve gittikten sonra çocuklarına nasıl sarılabiliyorlar, akıllarına Ali gelmiyor mu? Hiçbir olumsuz hareketi yok Ali’nin nasıl böyle canice saldırabildiler? 10 yıldır bunun yanıtını bulamadım ve çok canım yanıyor.'Çocuklarımızın katilleri hapse girmedi'İlk cümleme 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ adliye koridorlarında adalet arıyoruz diye başladım. 10 yıldır oğlumun kokusuna hasretim. Ali İsmail, kaybettiğimiz canlarımız geri gelmeyecek. Bu acılar tekrar yaşanmasın, anneler ağlamasın diye mücadele ediyoruz. Polis ya… Başımıza bir şey gelse kime sığınırız? Sadece Ali İsmail değil, bu ülkede yüzlerce çocuğumuz katledildi, Gezi’de 8 çocuğumuz katledildi. Hiçbirinin katili hapse girmedi, hiçbirinin hesabı sorulmadı. Bizim çocuklarımız ne yaptı ya? Katledilen bütün çocuklar için mücadele ediyoruz ve asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.'Hayatta kalsaydı herkes Ali’yi farklı tanıyacaktı ama katilleri izin vermedi'Ali İsmail’i anlatan Emel Korkmaz, 'Hayatta kalsaydı herkes farklı şekilde tanıyacaktı Ali’yi ama katiller buna izin vermedi, 19 yaşında takıldı kaldı benim yavrum’ dedi:’Her şeyden önce Ali İsmail çok düşünceli bir çocuktu. Sosyal sorumluluk bilinci olan, insanlara yardım etmeyi seven, çocukları seven bir çocuktu. Ali’nin kaybından sonra bir köşede oturup yasını tutmak Ali’nin kemiklerini sızlatırdı. O vakfı kurarken Ali İsmail’in düşlerinden yola çıktık. Toplum için Gençlik adı altında bir grup kuruyor, bunu da not düşmüş. Çocuklara kitap okuturdu, başarılı olunca hediye alırdı, ders verirdi, köy okullarına kitap götürürdü… Hayatta kalsaydı herkes farklı şekilde tanıyacaktı Ali İsmail’i ama katiller buna izin vermedi. 19 yaşında takıldı kaldı benim yavrum.’

