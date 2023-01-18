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https://sputniknews.com.tr/20230118/alaskanin-yakin-tarihinde-nadir-gorulen-bir-olay-kutup-ayisi-iki-kisiyi-oldurdu-1065885267.html
Alaska'nın yakın tarihinde nadir görülen bir olay: Kutup ayısı iki kişiyi öldürdü
Alaska'nın yakın tarihinde nadir görülen bir olay: Kutup ayısı iki kişiyi öldürdü
ABD'nin Alaska eyaletinin batısındaki bir köyde kutup ayısının saldırısına uğrayan bir kadın ve bir çocuk, hayatını kaybetti. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T17:26+0300
2023-01-18T17:26+0300
dünya
kutup ayısı
ölüm
alaska
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ABD'de Alaska Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, Wales şehrinin ücra bir köyünde, yerel saatle 14.30'da saldırı ihbarı alındığı bildirildi.Bölgede birçok kişiyi kovaladığı belirtilen kutup ayısının, ilk belirlemelere göre, saldırdığı bir kadın ve bir çocuğun öldüğü ifade edildi.Kutup ayısının, bölge halkı tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.Alaska’da ölümcül kutup ayısı saldırısı, pek sık görülen bir olay değil. Daha önce Alaska’daki ölümcül kutup ayısı saldırısı 1990 yılında, Galler’in kuzeyindeki Point Lay köyünde bir adamı öldürülmesiyle görüldü. Anchorage Daily News’in aktardığına göre daha sonra biyologlar, hayvanın açlık belirtileri gösterdiğini açıklamıştı. 2019'da Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı bilim insanları, deniz buzu habitatındaki değişikliklerin, kutup ayılarının kara kullanımını artırdığını ve bir insanın kutup ayısıyla karşılaşma şansının yükseldiğine dair bulgular gördüklerini aktarmıştı.
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kutup ayısı, ölüm, alaska
kutup ayısı, ölüm, alaska

Alaska'nın yakın tarihinde nadir görülen bir olay: Kutup ayısı iki kişiyi öldürdü

17:26 18.01.2023
© Sputnik / Илья Наймушин / Multimedya arşivine gidinKutup ayısı
Kutup ayısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Илья Наймушин
/
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ABD'nin Alaska eyaletinin batısındaki bir köyde kutup ayısının saldırısına uğrayan bir kadın ve bir çocuk, hayatını kaybetti.
ABD'de Alaska Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, Wales şehrinin ücra bir köyünde, yerel saatle 14.30'da saldırı ihbarı alındığı bildirildi.
Bölgede birçok kişiyi kovaladığı belirtilen kutup ayısının, ilk belirlemelere göre, saldırdığı bir kadın ve bir çocuğun öldüğü ifade edildi.

Kutup ayısının, bölge halkı tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Alaska’da ölümcül kutup ayısı saldırısı, pek sık görülen bir olay değil.

Daha önce Alaska’daki ölümcül kutup ayısı saldırısı 1990 yılında, Galler’in kuzeyindeki Point Lay köyünde bir adamı öldürülmesiyle görüldü. Anchorage Daily News’in aktardığına göre daha sonra biyologlar, hayvanın açlık belirtileri gösterdiğini açıklamıştı.

2019'da Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı bilim insanları, deniz buzu habitatındaki değişikliklerin, kutup ayılarının kara kullanımını artırdığını ve bir insanın kutup ayısıyla karşılaşma şansının yükseldiğine dair bulgular gördüklerini aktarmıştı.
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