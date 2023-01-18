Alaska'nın yakın tarihinde nadir görülen bir olay: Kutup ayısı iki kişiyi öldürdü
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ABD'nin Alaska eyaletinin batısındaki bir köyde kutup ayısının saldırısına uğrayan bir kadın ve bir çocuk, hayatını kaybetti.
ABD'de Alaska Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, Wales şehrinin ücra bir köyünde, yerel saatle 14.30'da saldırı ihbarı alındığı bildirildi.
Bölgede birçok kişiyi kovaladığı belirtilen kutup ayısının, ilk belirlemelere göre, saldırdığı bir kadın ve bir çocuğun öldüğü ifade edildi.
Kutup ayısının, bölge halkı tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.
Kutup ayısının, bölge halkı tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.
A polar bear killed a woman and boy Tuesday afternoon in the Northwest Alaska community of Wales, according to Alaska State Troopers. https://t.co/dkDQVs7zZD— Anchorage Daily News (@adndotcom) January 18, 2023
Alaska’da ölümcül kutup ayısı saldırısı, pek sık görülen bir olay değil.
Daha önce Alaska’daki ölümcül kutup ayısı saldırısı 1990 yılında, Galler’in kuzeyindeki Point Lay köyünde bir adamı öldürülmesiyle görüldü. Anchorage Daily News’in aktardığına göre daha sonra biyologlar, hayvanın açlık belirtileri gösterdiğini açıklamıştı.
2019'da Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı bilim insanları, deniz buzu habitatındaki değişikliklerin, kutup ayılarının kara kullanımını artırdığını ve bir insanın kutup ayısıyla karşılaşma şansının yükseldiğine dair bulgular gördüklerini aktarmıştı.
Daha önce Alaska’daki ölümcül kutup ayısı saldırısı 1990 yılında, Galler’in kuzeyindeki Point Lay köyünde bir adamı öldürülmesiyle görüldü. Anchorage Daily News’in aktardığına göre daha sonra biyologlar, hayvanın açlık belirtileri gösterdiğini açıklamıştı.
2019'da Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı bilim insanları, deniz buzu habitatındaki değişikliklerin, kutup ayılarının kara kullanımını artırdığını ve bir insanın kutup ayısıyla karşılaşma şansının yükseldiğine dair bulgular gördüklerini aktarmıştı.