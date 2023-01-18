Akşener'den başörtüsü açıklaması: Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten teklifimiz hazır

Bu seçim, diğerleri gibi değilmiş, başörtüsü meselesinin, tekrar gündeme gelmesi, çok iyi olmuş. Bunun, seçimde çok faydası olurmuş, saflar sıklaştırılırmış. Yok eğer, seçimi kaybederlerse de, Anayasa Mahkemesi’nden, bu metni, iptal ettirirlermiş…

Zaten metin de, ona göre hazırlanmış; seçimden sonra da, bu işin ekmeğini, yemeye devam ederlermiş. Şu zihniyete bir bakar mısınız?Hatta daha utanmazca, daha ahlaksızca olanı da var: Neymiş efendim? “Teklif, Meclis’te 400’ü bulsa da,

bazı milletvekilleri, hayır oyu kullanıp, referanduma götürmelilermiş…” Bak Sayın Erdoğan; Seni uyarıyorum. Bu konu, bir turnusol kağıdıdır. Bu konu, bir samimiyet testidir. Bu konu, bir sınavdır. Kim pas veriyor, kim gol atıyor, beni ilgilendirmez.

Kim, hangi siyasi rantı kovalıyor, beni ilgilendirmez. Saray’daki tatlı su stratejistlerinin, zihni sinir taktikleri de, beni ilgilendirmez. Ben şunu bilirim: And olsun, yemin olsun. başı örtülü, başı örtüsüz tüm kadınların, genciyle yaşlısıyla tüm insanlarımızın, bu ülkenin, tüm vatandaşlarının, saf ve temiz duygularını sömürmenize, müsaade etmem, etmeyeceğim. Bunu böyle bilesin. Bu seçim, diğerleri gibi değilmiş, başörtüsü meselesinin, tekrar gündeme gelmesi, çok iyi olmuş. Bunun, seçimde çok faydası olurmuş, saflar sıklaştırılırmış. Yok eğer, seçimi kaybederlerse de, Anayasa Mahkemesi’nden, bu metni, iptal ettirirlermiş…Zaten metin de, ona göre hazırlanmış; seçimden sonra da, bu işin ekmeğini, yemeye devam ederlermiş. Şu zihniyete bir bakar mısınız?Hatta daha utanmazca, daha ahlaksızca olanı da var: Neymiş efendim? “Teklif, Meclis’te 400’ü bulsa da,bazı milletvekilleri, hayır oyu kullanıp, referanduma götürmelilermiş…” Bak Sayın Erdoğan; Seni uyarıyorum. Bu konu, bir turnusol kağıdıdır. Bu konu, bir samimiyet testidir. Bu konu, bir sınavdır. Kim pas veriyor, kim gol atıyor, beni ilgilendirmez.Kim, hangi siyasi rantı kovalıyor, beni ilgilendirmez. Saray’daki tatlı su stratejistlerinin, zihni sinir taktikleri de, beni ilgilendirmez. Ben şunu bilirim: And olsun, yemin olsun. başı örtülü, başı örtüsüz tüm kadınların, genciyle yaşlısıyla tüm insanlarımızın, bu ülkenin, tüm vatandaşlarının, saf ve temiz duygularını sömürmenize, müsaade etmem, etmeyeceğim. Bunu böyle bilesin.

Sayın Erdoğan; İşte o nedenle, ben de, bizzat sana seslenmek istiyorum:

Gel, bu konunun üzerindeki, tüm tartışmaları kaldıralım. Bu kapanmış yaranın üzerinde, vicdansızca tepinerek, kadınların, en helal haklarını, yeniden tartışmaya açmayalım. Gel, bu meseleyi, Türkiye’nin gündeminden, sonsuza dek, çekip çıkartalım. Gel, milletimizin tamamını kapsayacak, Gazi Meclisimizin, bir bütün olarak, arkasında dimdik duracağı, Türkiye’ye yakışır bir düzenleme yapalım. Eğer, “Benim bir ajandam var, bunu değiştirmem.” demiyorsan; Eğer, “Bizim bir metnimiz var, noktasına bile dokundurtmam.” demiyorsan; Eğer, “Ben siyasi rant peşindeyim, bu pastayı kimseye yedirtmem.” demiyorsan; Gerçekten, samimiyetle, ortak akıl arıyorsan; Gerçekten, meseleyi, mutabakatla çözme niyetindeysen; Gerçekten, giderayak, kadınlara bir faydan dokunsun istiyorsan; Hadi buyur! Ben varım! İYİ Parti olarak, biz varız! Sayın Erdoğan; İşte o nedenle, ben de, bizzat sana seslenmek istiyorum:Gel, bu konunun üzerindeki, tüm tartışmaları kaldıralım. Bu kapanmış yaranın üzerinde, vicdansızca tepinerek, kadınların, en helal haklarını, yeniden tartışmaya açmayalım. Gel, bu meseleyi, Türkiye’nin gündeminden, sonsuza dek, çekip çıkartalım. Gel, milletimizin tamamını kapsayacak, Gazi Meclisimizin, bir bütün olarak, arkasında dimdik duracağı, Türkiye’ye yakışır bir düzenleme yapalım. Eğer, “Benim bir ajandam var, bunu değiştirmem.” demiyorsan; Eğer, “Bizim bir metnimiz var, noktasına bile dokundurtmam.” demiyorsan; Eğer, “Ben siyasi rant peşindeyim, bu pastayı kimseye yedirtmem.” demiyorsan; Gerçekten, samimiyetle, ortak akıl arıyorsan; Gerçekten, meseleyi, mutabakatla çözme niyetindeysen; Gerçekten, giderayak, kadınlara bir faydan dokunsun istiyorsan; Hadi buyur! Ben varım! İYİ Parti olarak, biz varız!

Biz buradayız. Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini, ortak bir noktada buluşturacak, teklifimiz hazır. Biz hazırız. Millet için, memleket için, hayra vesile olacak, sahici bir mutabakata varıp, bu, “esasında var olmayan” tartışmayı, tarihe gömmek için, biz hazırız. Biz buradayız. Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini, ortak bir noktada buluşturacak, teklifimiz hazır. Biz hazırız. Millet için, memleket için, hayra vesile olacak, sahici bir mutabakata varıp, bu, “esasında var olmayan” tartışmayı, tarihe gömmek için, biz hazırız.

Hatırlıyor musunuz? Mesela en büyük özelliği, damat olmak olan, bir Damat Bakan vardı. “Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, çok beklersiniz!” demişti. Ama kendisi paket olduktan sonra halefi Nebati Bakan, elini hızlı tuttu; dolar 10 lira değil, 15 lira da değil, tam 18 lira 79 kuruş oldu. Hatırlıyor musunuz? Mesela en büyük özelliği, damat olmak olan, bir Damat Bakan vardı. “Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, çok beklersiniz!” demişti. Ama kendisi paket olduktan sonra halefi Nebati Bakan, elini hızlı tuttu; dolar 10 lira değil, 15 lira da değil, tam 18 lira 79 kuruş oldu.