https://sputniknews.com.tr/20230118/ak-parti-ordu-milletvekili-yediyildiz-altili-masa-artik-kendi-icerisinde-sos-vermeye-basladi-1065888181.html
AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız: Altılı masa artık kendi içerisinde SOS vermeye başladı
AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız: Altılı masa artık kendi içerisinde SOS vermeye başladı
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, altılı masanın kendi içerisinde SOS vermeye başladığını söyledi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T18:56+0300
2023-01-18T18:56+0300
2023-01-18T18:58+0300
altılı masa
şenel yediyıldız
politika
iha
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
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AK Partili Yediyıldız, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, savunma sanayinde Türkiye'nin geldiği noktaya değindi. Türkiye'nin daha önce savunma sanayi ürünlerini başka ülkelerden tedarik ettiğini ancak bugün kendi ürünlerini ürettiğini belirten Yediyıldız, "Öyle bir hale geldik ki modern İHA ve SİHA'ların en güzelini, en etkilisini yapan biz olduk. Uçağını, helikopterini yapar hale geldik" dedi.Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinden sağladığı kazanca dikkati çeken Şenel Yediyıldız, bu alandaki yerlilik oranının yüzde 80 düzeyinde olduğunu vurguladı.Öte yandan altılı masayı eleştiren Yediyıldız, "Altılı masanın bacağından birisi kalktı 'Bu İHA'lar SİHA'lar ne işe yarar, niye yapıyorsunuz?' dedi. Adamın hesabına bak. Adam bu memlekette 10 yıl ekonomiyi yönetti ama ne işe yaradığını bilmediği şeyler var. Birileri ona 'Şunu söyleyeceksin diyor' o da kalkıyor konuşuyor; kendi bildiğinden değil" dedi.Altılı masanın ne yapacağını şaşırdığını belirten Yediyıldız, "Altılı masada birisi kalkıp, 'Bunlar bunlar olmazsa bozarız, erken seçime gideriz' diyor. Buyur buradan yak" ifadesini kullandı. Yediyıldız, altılı masanın kendi içerisinde SOS vermeye başladığını söyledi.
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altılı masa, şenel yediyıldız, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)
altılı masa, şenel yediyıldız, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)
AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız: Altılı masa artık kendi içerisinde SOS vermeye başladı
18:56 18.01.2023 (güncellendi: 18:58 18.01.2023) Abone ol
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, altılı masanın kendi içerisinde SOS vermeye başladığını söyledi.
AK Partili Yediyıldız, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, savunma sanayinde Türkiye'nin geldiği noktaya değindi.
Türkiye'nin daha önce savunma sanayi ürünlerini başka ülkelerden tedarik ettiğini ancak bugün kendi ürünlerini ürettiğini belirten Yediyıldız, "Öyle bir hale geldik ki modern İHA ve SİHA'ların en güzelini, en etkilisini yapan biz olduk. Uçağını, helikopterini yapar hale geldik" dedi.
Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinden sağladığı kazanca dikkati çeken Şenel Yediyıldız, bu alandaki yerlilik oranının yüzde 80 düzeyinde olduğunu vurguladı.
Öte yandan altılı masayı eleştiren Yediyıldız, "Altılı masanın bacağından birisi kalktı 'Bu İHA'lar SİHA'lar ne işe yarar, niye yapıyorsunuz?' dedi. Adamın hesabına bak. Adam bu memlekette 10 yıl ekonomiyi yönetti ama ne işe yaradığını bilmediği şeyler var. Birileri ona 'Şunu söyleyeceksin diyor' o da kalkıyor konuşuyor; kendi bildiğinden değil" dedi.
Altılı masanın ne yapacağını şaşırdığını belirten Yediyıldız, "Altılı masada birisi kalkıp, 'Bunlar bunlar olmazsa bozarız, erken seçime gideriz' diyor. Buyur buradan yak" ifadesini kullandı. Yediyıldız, altılı masanın kendi içerisinde SOS vermeye başladığını söyledi.