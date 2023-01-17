https://sputniknews.com.tr/20230117/yeniden-gorulen-ali-ismail-korkmaz-davasinda-polis-memuruna-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-1065824643.html

Yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna 7 ay 15 gün hapis cezası

Yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna 7 ay 15 gün hapis cezası

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Buna göre polis memuru Hüseyin Engin'e... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T11:55+0300

2023-01-17T11:55+0300

2023-01-17T11:55+0300

yaşam

ali ismail korkmaz

dava

yargıtay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101878/56/1018785688_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3c5a3b702f6cb1b52895a1c8ec417762.jpg

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yerel mahkeme kararını açıkladı. Polis memuru Hüseyin Engin'e 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası, Korkmaz ailesinin başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi'nce hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozuldu.Yeniden yargılanan Engin'e yine aynı ceza verilerek bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali ismail korkmaz, dava, yargıtay