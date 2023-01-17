https://sputniknews.com.tr/20230117/yeniden-gorulen-ali-ismail-korkmaz-davasinda-polis-memuruna-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-1065824643.html
Yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna 7 ay 15 gün hapis cezası
Yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna 7 ay 15 gün hapis cezası
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Buna göre polis memuru Hüseyin Engin'e... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T11:55+0300
2023-01-17T11:55+0300
2023-01-17T11:55+0300
yaşam
ali ismail korkmaz
dava
yargıtay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101878/56/1018785688_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3c5a3b702f6cb1b52895a1c8ec417762.jpg
Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yerel mahkeme kararını açıkladı. Polis memuru Hüseyin Engin'e 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası, Korkmaz ailesinin başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi'nce hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozuldu.Yeniden yargılanan Engin'e yine aynı ceza verilerek bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101878/56/1018785688_66:0:969:677_1920x0_80_0_0_f188da58000a2e5e1801a4072027c26a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali ismail korkmaz, dava, yargıtay
ali ismail korkmaz, dava, yargıtay
Yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna 7 ay 15 gün hapis cezası
Abone ol
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Buna göre polis memuru Hüseyin Engin'e tekrar 'kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının da geri bırakılmaması kararını verdi.
Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yerel mahkeme kararını açıkladı.
Polis memuru Hüseyin Engin'e 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası, Korkmaz ailesinin başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi'nce hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozuldu.
Yeniden yargılanan Engin'e yine aynı ceza verilerek bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.