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https://sputniknews.com.tr/20230117/yeni-yila-partnerinin-degil-sevgilisinin-yaninda-girmek-icin-kacirilma-taklidi-yapan-adam-1065830301.html
Yeni yıla partnerinin değil sevgilisinin yanında girmek için kaçırılma taklidi yapan adam tutuklandı
Yeni yıla partnerinin değil sevgilisinin yanında girmek için kaçırılma taklidi yapan adam tutuklandı
Avusturalyalı bir adam, yılbaşı gecesini eşiyle değil, sevgilisiyle geçirebilmek için kaçırılmış numarası yapan adam, kamu kurumlarına asılsız ihbarda... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T13:54+0300
2023-01-17T14:02+0300
avusturya
dünya
sevgili
kaçırılma
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Avusturalya'nın Wollongong kentide yaşayan 35 yaşındaki Paul Iera, yeni yılı partneriyle değil sevgilisiyle geçirmek için 'kaçırılmış' numarası yaptı. Polis kayıtlarına göre sahte kaçırılma, yeni yıla girmeden hemen önce gerçekleşti. Iera, 31 Aralık günü saat 23.45'te evinden ayrıldı ve eşine Wollongong'un güneyindeki Dapto'daki 'finans adamı' ile buluşacağını söyledi.Iera evden çıktıktan sonra partneri, bir seks işçisinden kocasını kaçırdığını iddia eden bir mesaj aldı.Mesajda şöyle denildi: Paul'ü bana gönderdiğin için teşekkürler. Şimdi ödeşme zamanı s..tük, görüşürüz. Arazi motorunu bize vereceği sabaha kadar onu rehin olarak yanımızda tutacağız. Ona hiçbir şey olmayacak, söz" Iean'ın partneri, 7000 dolarlık arazi motoru için rehin tutulduğuna inandığı partneriyle ilgili gelen mesajların ardından polise giderek kaçırılma olayını bildirdi. Bunun üzerine kameraları incelemeye alan dedektifler, Iera'nın partnerine mesaj gönderildiği zaman aralığında, görüntülerde onun seks işçis, yani sevgilisiyle birlikte Dombarton'daki evine gittiğini belirledi.Aynı zamanda müfettişler, bölgedeki baz istasyonu verilerini de inceleyerek Paul ve sevgilisinin telefonda konuştuklarını, sinyallerin de Dombarton'dan geldiğini saptadı. İddiaya göre sonraki CCTV görüntüleri, Iera ve sevgilisinin aramadan yedi dakika sonra Dombarton'daki evinde kendi aracına bindiğini gösteriyor.Polis savcısı Kate McKinley Cuma günü Wollongong Yerel Mahkemesi'ne söz konusu soruşturmanın polise ve eyalet hükümetine 25 bin dolardan fazlaya mal olduğunu belirtti. 100 ila 200 saatin boşa harcandığını da söyleyen McKinley, Iera'nın asılsız ihbarda bulunduğu ve kamu görevlilerini bu nedenle meşgul ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkeme yargıcı tarafından oldukça 'tuhaf' olarak nitelendirilen davada Iera daha sonra 2000 dolar kefaretle serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20210224/abdde-ise-gitmemek-icin-kacirilmis-numarasi-yapan-genc-tutuklandi--1043885213.html
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avusturya, sevgili, kaçırılma
avusturya, sevgili, kaçırılma

Yeni yıla partnerinin değil sevgilisinin yanında girmek için kaçırılma taklidi yapan adam tutuklandı

13:54 17.01.2023 (güncellendi: 14:02 17.01.2023)
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© DHA
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Avusturalyalı bir adam, yılbaşı gecesini eşiyle değil, sevgilisiyle geçirebilmek için kaçırılmış numarası yapan adam, kamu kurumlarına asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Avusturalya'nın Wollongong kentide yaşayan 35 yaşındaki Paul Iera, yeni yılı partneriyle değil sevgilisiyle geçirmek için 'kaçırılmış' numarası yaptı.

Polis kayıtlarına göre sahte kaçırılma, yeni yıla girmeden hemen önce gerçekleşti. Iera, 31 Aralık günü saat 23.45'te evinden ayrıldı ve eşine Wollongong'un güneyindeki Dapto'daki 'finans adamı' ile buluşacağını söyledi.

Iera evden çıktıktan sonra partneri, bir seks işçisinden kocasını kaçırdığını iddia eden bir mesaj aldı.
Mesajda şöyle denildi:

Paul'ü bana gönderdiğin için teşekkürler. Şimdi ödeşme zamanı s..tük, görüşürüz. Arazi motorunu bize vereceği sabaha kadar onu rehin olarak yanımızda tutacağız. Ona hiçbir şey olmayacak, söz"

Iean'ın partneri, 7000 dolarlık arazi motoru için rehin tutulduğuna inandığı partneriyle ilgili gelen mesajların ardından polise giderek kaçırılma olayını bildirdi.

Bunun üzerine kameraları incelemeye alan dedektifler, Iera'nın partnerine mesaj gönderildiği zaman aralığında, görüntülerde onun seks işçis, yani sevgilisiyle birlikte Dombarton'daki evine gittiğini belirledi.

Aynı zamanda müfettişler, bölgedeki baz istasyonu verilerini de inceleyerek Paul ve sevgilisinin telefonda konuştuklarını, sinyallerin de Dombarton'dan geldiğini saptadı.
İddiaya göre sonraki CCTV görüntüleri, Iera ve sevgilisinin aramadan yedi dakika sonra Dombarton'daki evinde kendi aracına bindiğini gösteriyor.

Polis savcısı Kate McKinley Cuma günü Wollongong Yerel Mahkemesi'ne söz konusu soruşturmanın polise ve eyalet hükümetine 25 bin dolardan fazlaya mal olduğunu belirtti.

100 ila 200 saatin boşa harcandığını da söyleyen McKinley, Iera'nın asılsız ihbarda bulunduğu ve kamu görevlilerini bu nedenle meşgul ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mahkeme yargıcı tarafından oldukça 'tuhaf' olarak nitelendirilen davada Iera daha sonra 2000 dolar kefaretle serbest bırakıldı.
Arizona- ABD- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2021
YAŞAM
ABD'de işe gitmemek için kaçırılmış numarası yapan genç tutuklandı
24 Şubat 2021, 10:00
Türkiye
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