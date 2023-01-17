https://sputniknews.com.tr/20230117/yaniktan-cocuklara-kuran-kursu-destegi-aciklamasi-giderleri-bakanligimizca-dogrudan-odeyecegiz-1065855383.html

Yanık'tan çocuklara Kur'an kursu desteği açıklaması: Giderleri bakanlığımızca doğrudan ödeyeceğiz

Yanık'tan çocuklara Kur'an kursu desteği açıklaması: Giderleri bakanlığımızca doğrudan ödeyeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin, 4-6 yaş Kuran kursuna devam edebilecek çağdaki çocuklarının, resmi Kuran... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T23:59+0300

2023-01-17T23:59+0300

2023-01-18T00:09+0300

derya yanık

ali erbaş

kuran kursu

türkiye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, Bakanlık binasında '4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı' protokolü imza töreni düzenlendi.Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarında eğitim alan çocukların beslenme, temizlik ve eğitimlerine yönelik materyallerin temini için nakdi destek sağlama amacı taşıdığını söyledi.Kuran kurslarının çocukluk hatıraları arasında özel bir yer tuttuğunu belirten Yanık, şöyle devam etti:'Sosyal değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak bakımından bütün gücümüzü kullanacağız'Bakan Yanık, çocukların geleceğin dünyasına hazırlanmaları ve çağın gereklerine uygun olarak bilimin ve aklın ışığında, dünyayla rekabet edebilecek donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmekle yükümlü olunduğunu vurguladı.Çocukların matematik, fen, coğrafya, yabancı diller, resim, müzik, güzel sanatlar öğreneceğini, en iyi okullara gideceğini ve teknolojinin bütün imkanlarından faydalanacağını dile getiren Yanık, şöyle konuştu:Bakan Yanık, Türkiye Yüzyılı'nın hem maddi hem de manevi olarak her alanda zenginleşen bir yüzyıl olacağına işaret etti.Yanık, "Maddi yoksunluklar yüzünden boynu bükük, kalbi kırık kimse kalmasın diye ekonomik anlamda bütün imkanlarımızı nasıl seferber ediyorsak, bizi inanç köklerimize, manevi özümüze, tarih ve kültürümüze bağlayan sosyal değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak bakımından da bütün gücümüzü kullanacağız" ifadelerini kullandı.Programla Kuran-ı Kerim'in çocuklara 5 temel gelişim alanında öğretilmesi hedefleniyorDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da her yaş grubundan öğrencinin cami ve Kur'an kurslarına gelebilmesi, çocuklarının din eğitimi ihtiyacının karşılanmasına yönelik vatandaşların Başkanlığa ve müftülüklere müracaatları gibi gerekçelerden hareketle din eğitiminde yaş sınırlamasının kaldırılmasıyla değerler eğitimini esas alan "Kuran Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)" hazırlandığını söyledi.Söz konusu programla sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi temel değerleri çocuklara tanıtarak, onların insan olarak en iyiye ulaşmalarını sağlamanın ve çocukları iyi ahlaki özelliklerle donatmanın amaçlandığını vurgulayan Erbaş, "Bunun yanında çocuklara, dinimizin temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim'i ses ve şekil olarak kendi seviyelerinde tanıtmak ve gerçekleştirilen etkinliklerle onları 5 temel gelişim alanında bilişsel, sosyal-duygusal, motor, dil, öz bakım gibi alanlarda desteklemek de programın temel hedefleri arasındadır" diye konuştu.Erbaş, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan 'Kur'an Kursları Öğretim Programının (4-6 Yaş Grubu)' 192 bin öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.​​​​​​​Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve Erbaş, işbirliği protokolünü imzaladı.

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derya yanık, ali erbaş, kuran kursu