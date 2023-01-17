Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230117/uui-ile-yakindogu-ve-ortadogu-ulkelerinin-uzay-programlari--1065847097.html
UUİ ile Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin uzay programları
UUİ ile Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin uzay programları
Orta Doğu bölgesinin önde gelen ülkeleri, uzay programına sahip. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T19:20+0300
2023-01-17T19:20+0300
multimedya
infografik
uzay
uluslararası uzay istasyonu (uui)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065846938_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1ca792ea1a8f91f01877ce694a6629c.png
Bölgedeki uzay girişimlerinin başarısı, çeşitli ülkelerin her birinin bu alana yeni bir dinamizmle ilgi göstermesi nedeniyle son yıllarda değişiklik gösterdi. İnsan yapımı en yüksek maliyetli tesis olarak bilinen Uluslararası Uzay İstasyonu ve bölge ülkelerinin uzay araştırmalarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065846938_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8de7cfdcb0842a6581a0d0e01f6d479f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), инфографика
infografik, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), инфографика

UUİ ile Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin uzay programları

19:20 17.01.2023
Abone olTelegram
Orta Doğu bölgesinin önde gelen ülkeleri, uzay programına sahip.
Bölgedeki uzay girişimlerinin başarısı, çeşitli ülkelerin her birinin bu alana yeni bir dinamizmle ilgi göstermesi nedeniyle son yıllarda değişiklik gösterdi.
İnsan yapımı en yüksek maliyetli tesis olarak bilinen Uluslararası Uzay İstasyonu ve bölge ülkelerinin uzay araştırmalarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала