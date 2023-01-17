https://sputniknews.com.tr/20230117/uui-ile-yakindogu-ve-ortadogu-ulkelerinin-uzay-programlari--1065847097.html

UUİ ile Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin uzay programları

UUİ ile Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin uzay programları

Orta Doğu bölgesinin önde gelen ülkeleri, uzay programına sahip. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T19:20+0300

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multimedya

infografik

uzay

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Bölgedeki uzay girişimlerinin başarısı, çeşitli ülkelerin her birinin bu alana yeni bir dinamizmle ilgi göstermesi nedeniyle son yıllarda değişiklik gösterdi. İnsan yapımı en yüksek maliyetli tesis olarak bilinen Uluslararası Uzay İstasyonu ve bölge ülkelerinin uzay araştırmalarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), инфографика