https://sputniknews.com.tr/20230117/uui-ile-yakindogu-ve-ortadogu-ulkelerinin-uzay-programlari--1065847097.html
UUİ ile Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin uzay programları
UUİ ile Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin uzay programları
Orta Doğu bölgesinin önde gelen ülkeleri, uzay programına sahip. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T19:20+0300
2023-01-17T19:20+0300
2023-01-17T19:20+0300
multimedya
infografik
uzay
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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Bölgedeki uzay girişimlerinin başarısı, çeşitli ülkelerin her birinin bu alana yeni bir dinamizmle ilgi göstermesi nedeniyle son yıllarda değişiklik gösterdi. İnsan yapımı en yüksek maliyetli tesis olarak bilinen Uluslararası Uzay İstasyonu ve bölge ülkelerinin uzay araştırmalarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), инфографика
infografik, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), инфографика
UUİ ile Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin uzay programları
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Orta Doğu bölgesinin önde gelen ülkeleri, uzay programına sahip.
Bölgedeki uzay girişimlerinin başarısı, çeşitli ülkelerin her birinin bu alana yeni bir dinamizmle ilgi göstermesi nedeniyle son yıllarda değişiklik gösterdi.
İnsan yapımı en yüksek maliyetli tesis olarak bilinen Uluslararası Uzay İstasyonu ve bölge ülkelerinin uzay araştırmalarına dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.