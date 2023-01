https://sputniknews.com.tr/20230117/turkiyede-hane-butcesinin-yuzde-84u-gidaya-gitti-bir-sepete-odenen-tutar-1-yilda-yuzde-85-artti-1065820135.html

Türkiye'de hane bütçesinin yüzde 84'ü gıdaya gitti: Bir sepete ödenen tutar 1 yılda yüzde 85 arttı

Türkiye'de hane bütçesinin yüzde 84'ü gıdaya gitti: Bir sepete ödenen tutar 1 yılda yüzde 85 arttı

2022 yılı, enflasyonun yükseldiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Vatandaşların bütçesindeki elektrik, ısınma, ulaşım, giyim gibi kalemler ile birlikte hane... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T09:08+0300

2023-01-17T09:08+0300

2023-01-17T09:08+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

market

alışveriş

gıda

hane

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/08/1048724442_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_0759b3c8e12703e9edcfb23598757e3a.jpg

Milliyet gazetesinin Ipsos verilerinden derlediği habere göre, 2022'de Türkiye'deki tüketicilerin başvurduğu çözümlerden biri indirim marketlerini daha fazla kullanmak oldu. İndirim marketlerinin hanelerin market harcamalarından aldıkları pay yüzde 3’ten fazla artış gösterdi. Haneye giren ürün adedinde azalma varken indirim marketlerinden yapılan alışverişlerde ürün adedi yüzde 4 arttı. Geçtiğimiz yıla göre indirim marketlerinin daha çok tercih edilmesinin de etkisiyle özellikle et, peynir, sıvı yağ gibi genel gıda ürünlerinde market markalı ürünlerin harcama payı arttı.Market markalı ürünlerin ulusal zincirlerdeki payı da kademeli olarak artmaya devam ediyor; özellikle yumurta, toz şeker, makarna, un gibi genel gıda ürünlerinde, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde ulusal zincirlerdeki market markalarına yönelimin arttığı görülüyor. Ortalama bir hane her 100 TL’sinin 84’ünü Gıda ve İçecek, 9’unu Kişisel Bakım, 7’sini ise Ev Bakım Ürünleri için harcadı. Hane bütçesinde öncelikli olmayan bazı ürünlerden tasarruf edilmesi nedeni ile Gıda ve İçeceklerin payı arttı. Haneler Ocak-Kasım 2022 döneminde 204 kez alışverişe gidip her alışverişte 85 TL harcama yaptı.Bir sepete ödenen tutar geçen yıla kıyasla yüzde 85 artış gösterdi. Ulusal zincirler ve indirim marketleri dışında tüm satış kanallarında ve ana ürün gruplarında alışveriş sıklığı azaldı. Yapılan alışverişlerde her dört sepetin üçünde 1 ile 3 arasında adette ürün oldu.Aralık ayında yaşanan ve Ocak’ta da devam edeceği beklenen enflasyon düşüşünün ve arkasından açıklanan asgari ücret artışının Şubat’tan itibaren hane harcamalarına nasıl bir etki yapacağı merakla bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, enflasyon, market, alışveriş, gıda, hane, ekonomi