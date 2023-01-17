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TÜİK araştırdı: Türkiye'de en çok nereli var?
TÜİK araştırdı: Türkiye'de en çok nereli var?
Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye'de aslen nereli var?" yani "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusunun yanıtını aradı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
şanlıurfa
istanbul
izmir
ankara
nüfus
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu, "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusuna yanıt aradı.Kütük bilgilerine göre bir sıralama yapan TÜİK verilerine göre 1'inci sırada Şanlıurfa, 2'nci sırada Konya, 3'üncü sırada İstanbul, 4'üncü sırada Diyarbakır, 5'inci sırada Ankara, 6'ncı sırada İzmir, 7'nci sırada Samsun, 8'inci sırada Sivas, 9'uncu sırada Erzurum, 10'uncu sırada Bursa yer alıyor.Sıralamaya göre herkesin memleketinde yaşaması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in nüfusunda büyük değişiklikler yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/turkiyede-herkes-memleketinde-yasasaydi-en-kalabalik-il-hangisi-olurdu-1060662774.html
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türkiye, şanlıurfa, istanbul, izmir, ankara, nüfus, türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye, şanlıurfa, istanbul, izmir, ankara, nüfus, türkiye istatistik kurumu (tüik)

TÜİK araştırdı: Türkiye'de en çok nereli var?

10:46 17.01.2023
© AAAŞTİ, otobüs garı, Ankara
AŞTİ, otobüs garı, Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye'de aslen nereli var?" yani "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusunun yanıtını aradı.
Türkiye İstatistik Kurumu, "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusuna yanıt aradı.
Kütük bilgilerine göre bir sıralama yapan TÜİK verilerine göre 1'inci sırada Şanlıurfa, 2'nci sırada Konya, 3'üncü sırada İstanbul, 4'üncü sırada Diyarbakır, 5'inci sırada Ankara, 6'ncı sırada İzmir, 7'nci sırada Samsun, 8'inci sırada Sivas, 9'uncu sırada Erzurum, 10'uncu sırada Bursa yer alıyor.
Sıralamaya göre herkesin memleketinde yaşaması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in nüfusunda büyük değişiklikler yaşanıyor.
Uzungöl - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
YAŞAM
Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
1 Eylül 2022, 11:31
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