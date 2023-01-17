https://sputniknews.com.tr/20230117/tuik-arastirdi-turkiyede-en-cok-nereli-var-1065822130.html

TÜİK araştırdı: Türkiye'de en çok nereli var?

TÜİK araştırdı: Türkiye'de en çok nereli var?

Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye'de aslen nereli var?" yani "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusunun yanıtını aradı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T10:46+0300

2023-01-17T10:46+0300

2023-01-17T10:46+0300

yaşam

türkiye

şanlıurfa

istanbul

izmir

ankara

nüfus

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu, "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusuna yanıt aradı.Kütük bilgilerine göre bir sıralama yapan TÜİK verilerine göre 1'inci sırada Şanlıurfa, 2'nci sırada Konya, 3'üncü sırada İstanbul, 4'üncü sırada Diyarbakır, 5'inci sırada Ankara, 6'ncı sırada İzmir, 7'nci sırada Samsun, 8'inci sırada Sivas, 9'uncu sırada Erzurum, 10'uncu sırada Bursa yer alıyor.Sıralamaya göre herkesin memleketinde yaşaması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in nüfusunda büyük değişiklikler yaşanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220901/turkiyede-herkes-memleketinde-yasasaydi-en-kalabalik-il-hangisi-olurdu-1060662774.html

şanlıurfa

istanbul

izmir

ankara

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türkiye, şanlıurfa, istanbul, izmir, ankara, nüfus, türkiye istatistik kurumu (tüik)