https://sputniknews.com.tr/20230117/tuik-arastirdi-turkiyede-en-cok-nereli-var-1065822130.html
TÜİK araştırdı: Türkiye'de en çok nereli var?
TÜİK araştırdı: Türkiye'de en çok nereli var?
Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye'de aslen nereli var?" yani "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusunun yanıtını aradı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T10:46+0300
2023-01-17T10:46+0300
2023-01-17T10:46+0300
yaşam
türkiye
şanlıurfa
istanbul
izmir
ankara
nüfus
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu, "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusuna yanıt aradı.Kütük bilgilerine göre bir sıralama yapan TÜİK verilerine göre 1'inci sırada Şanlıurfa, 2'nci sırada Konya, 3'üncü sırada İstanbul, 4'üncü sırada Diyarbakır, 5'inci sırada Ankara, 6'ncı sırada İzmir, 7'nci sırada Samsun, 8'inci sırada Sivas, 9'uncu sırada Erzurum, 10'uncu sırada Bursa yer alıyor.Sıralamaya göre herkesin memleketinde yaşaması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in nüfusunda büyük değişiklikler yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/turkiyede-herkes-memleketinde-yasasaydi-en-kalabalik-il-hangisi-olurdu-1060662774.html
şanlıurfa
istanbul
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türkiye, şanlıurfa, istanbul, izmir, ankara, nüfus, türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye, şanlıurfa, istanbul, izmir, ankara, nüfus, türkiye istatistik kurumu (tüik)
TÜİK araştırdı: Türkiye'de en çok nereli var?
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Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye'de aslen nereli var?" yani "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusunun yanıtını aradı.
Türkiye İstatistik Kurumu, "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorusuna yanıt aradı.
Kütük bilgilerine göre bir sıralama yapan TÜİK verilerine göre 1'inci sırada Şanlıurfa, 2'nci sırada Konya, 3'üncü sırada İstanbul, 4'üncü sırada Diyarbakır, 5'inci sırada Ankara, 6'ncı sırada İzmir, 7'nci sırada Samsun, 8'inci sırada Sivas, 9'uncu sırada Erzurum, 10'uncu sırada Bursa yer alıyor.
Sıralamaya göre herkesin memleketinde yaşaması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in nüfusunda büyük değişiklikler yaşanıyor.