https://sputniknews.com.tr/20230117/tira-carpan-yolcu-otobusu-kule-dondu-3-kisi-oldu-37-kisi-yaralandi-1065818736.html

Tıra çarpan yolcu otobüsü küle döndü: 3 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Tıra çarpan yolcu otobüsü küle döndü: 3 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Tarsus-Pozantı Otoyolu, Damlama bölgesinde askeri personel ve mülteci taşıyan 21 BA 884 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 31... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T07:22+0300

2023-01-17T07:22+0300

2023-01-17T07:22+0300

türkiye

gaziantep

edirne

yolcu otobüsü

kaza

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Gaziantep'ten Edirne istikametine doğru ilerleyen Uğur Kaplan idaresindeki, askeri personel ve mülteci taşıyan otobüsün Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda, Ramazan Sayıl yönetimindeki tıra arkadan çarpmasının ardından otobüs alevler içinde kaldı. Alevler kısa sürede otobüsün her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde soğutma çalışması da yürüttü.

türkiye

gaziantep

edirne

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gaziantep, edirne, yolcu otobüsü, kaza