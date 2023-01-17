https://sputniknews.com.tr/20230117/tira-carpan-yolcu-otobusu-kule-dondu-3-kisi-oldu-37-kisi-yaralandi-1065818736.html
Tıra çarpan yolcu otobüsü küle döndü: 3 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Tıra çarpan yolcu otobüsü küle döndü: 3 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Tarsus-Pozantı Otoyolu, Damlama bölgesinde askeri personel ve mülteci taşıyan 21 BA 884 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 31... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T07:22+0300
2023-01-17T07:22+0300
2023-01-17T07:22+0300
türkiye
gaziantep
edirne
yolcu otobüsü
kaza
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Gaziantep'ten Edirne istikametine doğru ilerleyen Uğur Kaplan idaresindeki, askeri personel ve mülteci taşıyan otobüsün Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda, Ramazan Sayıl yönetimindeki tıra arkadan çarpmasının ardından otobüs alevler içinde kaldı. Alevler kısa sürede otobüsün her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde soğutma çalışması da yürüttü.
türkiye
gaziantep
edirne
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gaziantep, edirne, yolcu otobüsü, kaza
gaziantep, edirne, yolcu otobüsü, kaza
Tıra çarpan yolcu otobüsü küle döndü: 3 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
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Tarsus-Pozantı Otoyolu, Damlama bölgesinde askeri personel ve mülteci taşıyan 21 BA 884 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 31 AEK 926 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.
Gaziantep'ten Edirne istikametine doğru ilerleyen Uğur Kaplan idaresindeki, askeri personel ve mülteci taşıyan otobüsün Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda, Ramazan Sayıl yönetimindeki tıra arkadan çarpmasının ardından otobüs alevler içinde kaldı.
Alevler kısa sürede otobüsün her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
İlk belirlemelere göre feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi de sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde soğutma çalışması da yürüttü.