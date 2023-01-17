https://sputniknews.com.tr/20230117/super-ligde-en-fazla-oyuncu-degistiren-takim-fenerbahce-1065913001.html

Süper Lig’de en fazla oyuncu değiştiren takım: Fenerbahçe

Süper Lig’de en fazla oyuncu değiştiren takım: Fenerbahçe

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kapatarak taraftarlarını sevindirdi. Dört büyüklerin performansları sonucu ligde elde ettiği... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T15:00+0300

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Süper Lig’de en fazla oyuncu değiştiren takım: Fenerbahçe Süper Lig’de en fazla oyuncu değiştiren takım: Fenerbahçe

Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında öne çıkan maçlar ve dört büyüklerin son durumu ele alındı.En golcü takım FenerbahçeSonucu en çok merak edilen müsabakaların başında gelen maçta Trabzonspor, Medipol Başakşehir’i tek golle mağlup etmeyi başardı. Derbiden moralli dönen lider Galatasaray, konuğu Atakaş Hatayspor’u 4-0’lık net skorla geçerken, şampiyonluk yarışının içerisinde olan Fenerbahçe ve Beşiktaş da son dakika golleriyle 2-1’lik sonuçlarla deplasmandan üçer puanla döndü.Spor Toto Süper Lig'de 19. Hafta maçlarının ardından ilk yarısı sona erdi. Programda ilk yarıya ilişkin takımların iç ve dış sahada performansları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi verilerle sezonun ilk yarı istatistikleri dinleyicilerle paylaşıldı.Buna göre sezonun ilk yarısını 38 puanla ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 44 golle en golcü takım oldu. Sarı-lacivertlileri 39 golle Fatih Karagümrük, 36 golle de Adana Demirspor takip etti. Galatasaray ise filelerinde gördüğü 13 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.En fazla oyuncu değişikliği Fenerbahçe’deGol krallığı yarışında da zirvede 15 golle Fenerbahçe'den Enner Valencia var. Ekvadorlu yıldızı 10'ar golle VavaCars Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini ve Mbaye Diagne ile Fraport TAV Antalyaspor'dan Haji Wright takip ediyor.Bin 540 oyuncu değişikliğinin yaşandığı ilk devrede 90 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım olan Fenerbahçe, sezon boyunca gördüğü toplamda 5 kırmızı kartla bu alanda Süper Lig’deki rakiplerini geride bıraktı. Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 19 haftada hakemler 804 kez sarı kartına, 45 defa ise kırmızı kartına başvurdu.

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