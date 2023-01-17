Türkiye
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu: Mültecileri en geç 2 yıl içinde özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/soygu-ukraynadaki-rusya-guclerini-denetledi-1065831937.html
Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi
Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun yönetildiği karargahlardan birinde denetim gerçekleştirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:02+0300
2023-01-17T14:02+0300
ukrayna krizi
şoygu
ukrayna
ukrayna krizi
vostok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065593477_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_9a59e4e5cf0c8b41e0d362529d8fab6b.jpg
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, ülkesinin Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyonda yer alan Vostok grubunun karargahında denetim gerçekleştirdiği belirtildi.Şoygu, yeri belirtilmeyen söz konusu karargahta Vostok grubunun komutanı tarafından operasyonun nasıl ilerlediğine dair bilgilendirildi.Rusya Savunma Bakanı, komutanlarla gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerin yanında video-konferans yöntemiyle Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerasimov kısa bir süre önce Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin komutanı olarak belirlenmişti.Vostok grubunun karargahında gerçekleştirdiği toplantılardan birisi sırasında Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ordunun 1.5 milyon kişiye çıkarılmasına karar verildiğini hatırlattı.Bu plan çerçevesinde, birisi Moskova birisi de Leningrad olmak üzere iki yeni askeri bölge oluşturacaklarını belirten Şoygu, Rusya’ya eklenen yeni bölgeler olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde de ‘kendi kendine yetebilir yeni askeri birlikler’ oluşturacaklarını kaydetti.Şoygu aralık ayında da özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alana iki ziyaret gerçekleştirmiş ve doğrudan cephe hattındaki askerleri denetlemişti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065593477_76:0:2536:1845_1920x0_80_0_0_331c1648b57ee0b5ac70386a74526ac9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şoygu, ukrayna, ukrayna krizi, vostok
şoygu, ukrayna, ukrayna krizi, vostok

Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi

14:02 17.01.2023
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun yönetildiği karargahlardan birinde denetim gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, ülkesinin Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyonda yer alan Vostok grubunun karargahında denetim gerçekleştirdiği belirtildi.
Şoygu, yeri belirtilmeyen söz konusu karargahta Vostok grubunun komutanı tarafından operasyonun nasıl ilerlediğine dair bilgilendirildi.
Rusya Savunma Bakanı, komutanlarla gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerin yanında video-konferans yöntemiyle Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerasimov kısa bir süre önce Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin komutanı olarak belirlenmişti.
Vostok grubunun karargahında gerçekleştirdiği toplantılardan birisi sırasında Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ordunun 1.5 milyon kişiye çıkarılmasına karar verildiğini hatırlattı.
Bu plan çerçevesinde, birisi Moskova birisi de Leningrad olmak üzere iki yeni askeri bölge oluşturacaklarını belirten Şoygu, Rusya’ya eklenen yeni bölgeler olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde de ‘kendi kendine yetebilir yeni askeri birlikler’ oluşturacaklarını kaydetti.
Şoygu aralık ayında da özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alana iki ziyaret gerçekleştirmiş ve doğrudan cephe hattındaki askerleri denetlemişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала