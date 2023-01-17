https://sputniknews.com.tr/20230117/soygu-ukraynadaki-rusya-guclerini-denetledi-1065831937.html
Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi
Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun yönetildiği karargahlardan birinde denetim gerçekleştirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:02+0300
2023-01-17T14:02+0300
2023-01-17T14:02+0300
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, ülkesinin Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyonda yer alan Vostok grubunun karargahında denetim gerçekleştirdiği belirtildi.Şoygu, yeri belirtilmeyen söz konusu karargahta Vostok grubunun komutanı tarafından operasyonun nasıl ilerlediğine dair bilgilendirildi.Rusya Savunma Bakanı, komutanlarla gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerin yanında video-konferans yöntemiyle Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerasimov kısa bir süre önce Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin komutanı olarak belirlenmişti.Vostok grubunun karargahında gerçekleştirdiği toplantılardan birisi sırasında Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ordunun 1.5 milyon kişiye çıkarılmasına karar verildiğini hatırlattı.Bu plan çerçevesinde, birisi Moskova birisi de Leningrad olmak üzere iki yeni askeri bölge oluşturacaklarını belirten Şoygu, Rusya’ya eklenen yeni bölgeler olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde de ‘kendi kendine yetebilir yeni askeri birlikler’ oluşturacaklarını kaydetti.Şoygu aralık ayında da özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alana iki ziyaret gerçekleştirmiş ve doğrudan cephe hattındaki askerleri denetlemişti.
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şoygu, ukrayna, ukrayna krizi, vostok
şoygu, ukrayna, ukrayna krizi, vostok
Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun yönetildiği karargahlardan birinde denetim gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, ülkesinin Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyonda yer alan Vostok grubunun karargahında denetim gerçekleştirdiği belirtildi.
Şoygu, yeri belirtilmeyen söz konusu karargahta Vostok grubunun komutanı tarafından operasyonun nasıl ilerlediğine dair bilgilendirildi.
Rusya Savunma Bakanı, komutanlarla gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerin yanında video-konferans yöntemiyle Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerasimov kısa bir süre önce Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin komutanı olarak belirlenmişti.
Vostok grubunun karargahında gerçekleştirdiği toplantılardan birisi sırasında Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ordunun 1.5 milyon kişiye çıkarılmasına karar verildiğini hatırlattı.
Bu plan çerçevesinde, birisi Moskova birisi de Leningrad olmak üzere iki yeni askeri bölge oluşturacaklarını belirten Şoygu, Rusya’ya eklenen yeni bölgeler olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde de ‘kendi kendine yetebilir yeni askeri birlikler’ oluşturacaklarını kaydetti.
Şoygu aralık ayında da özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alana iki ziyaret gerçekleştirmiş ve doğrudan cephe hattındaki askerleri denetlemişti.