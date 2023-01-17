https://sputniknews.com.tr/20230117/soygu-ukraynadaki-rusya-guclerini-denetledi-1065831937.html

Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi

Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun yönetildiği karargahlardan birinde denetim gerçekleştirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T14:02+0300

2023-01-17T14:02+0300

2023-01-17T14:02+0300

ukrayna krizi

şoygu

ukrayna

ukrayna krizi

vostok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065593477_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_9a59e4e5cf0c8b41e0d362529d8fab6b.jpg

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, ülkesinin Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyonda yer alan Vostok grubunun karargahında denetim gerçekleştirdiği belirtildi.Şoygu, yeri belirtilmeyen söz konusu karargahta Vostok grubunun komutanı tarafından operasyonun nasıl ilerlediğine dair bilgilendirildi.Rusya Savunma Bakanı, komutanlarla gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerin yanında video-konferans yöntemiyle Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerasimov kısa bir süre önce Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin komutanı olarak belirlenmişti.Vostok grubunun karargahında gerçekleştirdiği toplantılardan birisi sırasında Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ordunun 1.5 milyon kişiye çıkarılmasına karar verildiğini hatırlattı.Bu plan çerçevesinde, birisi Moskova birisi de Leningrad olmak üzere iki yeni askeri bölge oluşturacaklarını belirten Şoygu, Rusya’ya eklenen yeni bölgeler olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde de ‘kendi kendine yetebilir yeni askeri birlikler’ oluşturacaklarını kaydetti.Şoygu aralık ayında da özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alana iki ziyaret gerçekleştirmiş ve doğrudan cephe hattındaki askerleri denetlemişti.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şoygu, ukrayna, ukrayna krizi, vostok