Selvi: İYİ Parti’nin seçim kampanyasında İmamoğlu’nu kullanması CHP’de rahatsızlığa yol açtı

Siyasi tarihimizde ilk kez bir parti seçim kampanyasını lideri ya da partisi üzerine kurmuyor. İYİ Parti bir ilki daha başarıyor, seçim kampanyasını CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerine kuruyor. İmamoğlu’nun seçilmesinde İYİ Parti’nin de büyük katkısı var ama nihayet itibarıyla o CHP’nin belediye başkanı. Siyasi tarihimizde ilk kez bir parti seçim kampanyasını lideri ya da partisi üzerine kurmuyor. İYİ Parti bir ilki daha başarıyor, seçim kampanyasını CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerine kuruyor. İmamoğlu’nun seçilmesinde İYİ Parti’nin de büyük katkısı var ama nihayet itibarıyla o CHP’nin belediye başkanı.

Akşener, Ekrem İmamoğlu sadece CHP’nin değil bizim oylarımızla seçildiği için aynı zamanda İYİ Parti’nin de belediye başkanı mesajı veriyor. Önümüzdeki videolarda Mansur Yavaş’la ilgili görüntüler kullanılırsa sürpriz sayılmasın. Akşener, Ekrem İmamoğlu sadece CHP’nin değil bizim oylarımızla seçildiği için aynı zamanda İYİ Parti’nin de belediye başkanı mesajı veriyor. Önümüzdeki videolarda Mansur Yavaş’la ilgili görüntüler kullanılırsa sürpriz sayılmasın.

Akşener, daha önce İkinci Fatih’e benzettiği, yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü söylediği Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane sürecinde de büyük destek vermişti. Akşener’in desteği Kılıçdaroğlu’nu gölgede bırakınca CHP ile İYİ Parti arasında krize neden olmuştu. Saraçhane krizini çözmek için Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’de bir araya gelmişti. Akşener, daha önce İkinci Fatih’e benzettiği, yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü söylediği Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane sürecinde de büyük destek vermişti. Akşener’in desteği Kılıçdaroğlu’nu gölgede bırakınca CHP ile İYİ Parti arasında krize neden olmuştu. Saraçhane krizini çözmek için Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’de bir araya gelmişti.

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili siyasi yasak kararı açıklandığında, Meral Akşener, “Ekrem gel, yeni başlıyor” diyerek çak yapmıştı. “Ekrem gel” süreci İYİ Parti’nin seçim kampanyası ile devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’yla ilgili siyasi yasak kararı açıklandığında, Meral Akşener, “Ekrem gel, yeni başlıyor” diyerek çak yapmıştı. “Ekrem gel” süreci İYİ Parti’nin seçim kampanyası ile devam ediyor.

Akşener, seçim afişleriyle İmamoğlu’nu İYİ Parti’nin seçim kampanyasına dahil etti. Akşener, seçim afişleriyle İmamoğlu’nu İYİ Parti’nin seçim kampanyasına dahil etti.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kritik tarih yaklaşırken Meral Akşener, 6’lı Masa’ya Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili mesajını seçim afişi ve yayınladığı videoda veriyor. Adayım Ekrem İmamoğlu diyor. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kritik tarih yaklaşırken Meral Akşener, 6’lı Masa’ya Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili mesajını seçim afişi ve yayınladığı videoda veriyor. Adayım Ekrem İmamoğlu diyor.

Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu. Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, Medyascope’a verdiği röportajda “Kemal Bey, Meral Hanım’ı razı edemiyor. CHP diğer 4 küçük partiyle bu işi çözmeye çalışıyor. Başından beri Meral Hanım’ı razı edemedikleri için adayı açıklayamadılar” demişti. Özer Sencar’ın tespiti yerinde. Kılıçdaroğlu, Akşener’i ikna etseydi Kurban Bayramı’nda ya da CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’de adaylığını açıklayacaktı. Akşener’in olumsuz tavrı nedeniyle erteledi. Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu. Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, Medyascope’a verdiği röportajda “Kemal Bey, Meral Hanım’ı razı edemiyor. CHP diğer 4 küçük partiyle bu işi çözmeye çalışıyor. Başından beri Meral Hanım’ı razı edemedikleri için adayı açıklayamadılar” demişti. Özer Sencar’ın tespiti yerinde. Kılıçdaroğlu, Akşener’i ikna etseydi Kurban Bayramı’nda ya da CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’de adaylığını açıklayacaktı. Akşener’in olumsuz tavrı nedeniyle erteledi.

8- 6’lı Masa 26 Ocak tarihinde Akşener’in ev sahipliğinde toplanacak. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeyecek ama bir portre ortaya konulacak. Akşener, hem 26 Ocak tarihli toplantı öncesinde hem de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği şubat toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu’na “Aday sen değilsin, Ekrem İmamoğlu” mesajını veriyor. 8- 6’lı Masa 26 Ocak tarihinde Akşener’in ev sahipliğinde toplanacak. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeyecek ama bir portre ortaya konulacak. Akşener, hem 26 Ocak tarihli toplantı öncesinde hem de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği şubat toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu’na “Aday sen değilsin, Ekrem İmamoğlu” mesajını veriyor.

İYİ Parti’nin seçim kampanyasında Ekrem İmamoğlu’nu kullanması CHP’de rahatsızlığa yol açtı. “İkinci Saraçhane sendromu” yorumları yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi olan İmamoğlu üzerinden mesaj verilmesi okların Akşener’e çevrilmesine yol açtı. İYİ Parti’nin seçim kampanyasında Ekrem İmamoğlu’nu kullanması CHP’de rahatsızlığa yol açtı. “İkinci Saraçhane sendromu” yorumları yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi olan İmamoğlu üzerinden mesaj verilmesi okların Akşener’e çevrilmesine yol açtı.