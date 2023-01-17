https://sputniknews.com.tr/20230117/sarkici-secil-ciftcinin-sevgilisini-oldurdugu-cinayette-yeni-detaylar-ortaya-cikti-1065837811.html

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin sevgilisini öldürdüğü cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin sevgilisini öldürdüğü cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul’da eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftçi verdiği ifadesinde... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T16:07+0300

2023-01-17T16:07+0300

2023-01-17T16:07+0300

yaşam

istanbul

cinayet

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Sancaktepe’de mantar toplayan bir vatandaşın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi bulmasının ardından izler, şarkıcı Seçil Çiftçi'ye uzandı. Çiftçi'nin erki erkek arkadaşını öldürdüğü ve babasıyla birlikte cansız bedeni ormanlık alana attığı belirlendi.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Ortaya çıkan detaylara göre, Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim Tokat’ta yaşıyordu. Çiftçi ile bir dönem sevgililerdi. İddialara göre Çiftçi kendisinden ayrıldı. Sevim, barışmak için 23 Aralık günü Tokat’tan İstanbul’a geldi. Sosyal medya hesabından da 23 Aralık günü İstanbul’da olduğunu belirten Sevim, soran arkadaşlarına gezmeye geldiğini cevabını yazdı. Ancak birkaç gün sonra kendisinden haber alınamadı. Sevim’den haber alamayan aile, kayıp başvurusunda bulundu.Cesedi İstanbul'da bulunduTokat’taki kolluk kuvvetleri Sevim’i aramaya başlarken, geçtiğimiz hafta Sancaktepe’de ormanlık alanda mantar toplayan bir vatandaş, elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi buldu. İstanbul İl Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları parmak izinde ölü bulunan kişinin Tokat’tan kayıp başvurusu yapılan Semih Sevim olduğunu tespit etti.Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ve Öldürülen Semih Sevim’in izi eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’ye uzandı. Sevim’in en son görüştüğü kişi Seçil Çiftçi’ydi. Çiftçi’nin sosyal medya hesabından Sevim’le ilgili yaptığı paylaşımları Jandarma’nın dikkatini çekti.Çiftçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek, "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı-annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, sıkıldım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum." dedi.Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan jandarma, Sevim'in Çiftçi’nin evine geliş kayıtlarını buldu. İncelenen görüntülerde, Sevim’in apartmana girdikten sonra bir daha çıkmadığı görüldü. Elde edilen tüm görüntüler gerçeği ortaya çıkarttı. Babanın apartmana gelişi, cesedi taşınmasıyla ilgili elde edilen delillerin ardından Seçil Çiftçi Şişli’deki evinde, babası ise Tekirdağ’da gözaltına alındı.Çiftçi’nin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu da bulundu. Cinayeti itiraf eden Seçil Çiftçi, Jandarma’ya Semih Sevim’in kendisini sık sık rahatsız ettiğini ve kendisini daha önce de şikayet ettiğini iddia etti. Semih Sevim’i sandalyenin demir ayağı ile kafasına vurarak öldürdüğünü iddia eden Çiftçi cesedi yok etmek için babasından yardım istediğini söyledi. İddiaya göre Tekirdağ’da yaşayan baba C.Ç. İstanbul’a gelerek cesedi Sancaktepe’de ormanlık alana attı.İfadesinde, maktulün kendisini daha önce rahatsız ederek tornavida ile evinin kapısını açmaya çalıştığını iddia eden Çiftçi, Sevim’in çiçekle son gelişindeki ana ait olduğunu iddia ettiği bir görüntünün kaydını da jandarmaya verdi. Kaydedilen görüntüde kapı zili çalınıyor, Seçil Çiftçi "Kim o?" diye soruyor kapıdaki kişi "çiçekçi" diye yanıt veriyor. Kapıyı açtığında da karşısında elinde çiçekle Sevim’i görüyor. Çiftçi "Aç bir şey diyeceğim sana" diyor. Çiftçi "Hayır deme. Bana bir şey demeye hakkın yok, polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun sen bana ya" diyor. Bunun üzerine Sevim, "Sen beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya ben kapıda bekliyorum" diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor. Çiftçi, "Evet attıracağım, attırmak istemiyorum" diyor.Devamında da "Ha çiçekçi ya çiçekçi defol senin burada ne işin var yarın mahkeme var, ne işin var burada. Pislik defol o çiçeği al oradan. Benim sana ihtiyacım falan yok. Benim neden sana ihtiyacım olsun bana ne senin sıkıntılarından. Allah'ım hâlâ kapımı çalıyor ya bir de gecede geldi ya. Sapık mısın, defol dünden beri 2 çiçek bırakmış kapıma" diyerek Sevim'e tepki gösteriyor.

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istanbul, cinayet