https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyanin-iki-tu-160-stratejik-fuze-ucagi-arktik-okyanusu-uzerinde-10-saatlik-ucus-gerceklestirdi-1065846417.html

Rusya’nın iki Tu-160 stratejik füze uçağı Arktik Okyanusu üzerinde 10 saatlik uçuş gerçekleştirdi

Rusya’nın iki Tu-160 stratejik füze uçağı Arktik Okyanusu üzerinde 10 saatlik uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik füze uçağının Arktik Okyanusu üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T18:38+0300

2023-01-17T18:38+0300

2023-01-17T18:38+0300

savunma

rusya savunma bakanlığı

tu-160

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “İki Tu-160 stratejik füze uçağı, Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, uçuşun en az 10 saat sürdüğünü kaydetti.Tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı kaydedildiği belirtilen açıklamada, Rus uzun menzilli uçakların düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş gerçekleştirdiği anımsatıldı.

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rusya savunma bakanlığı, tu-160