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Rusya’nın iki Tu-160 stratejik füze uçağı Arktik Okyanusu üzerinde 10 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Rusya’nın iki Tu-160 stratejik füze uçağı Arktik Okyanusu üzerinde 10 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik füze uçağının Arktik Okyanusu üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T18:38+0300
2023-01-17T18:38+0300
savunma
rusya savunma bakanlığı
tu-160
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “İki Tu-160 stratejik füze uçağı, Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, uçuşun en az 10 saat sürdüğünü kaydetti.Tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı kaydedildiği belirtilen açıklamada, Rus uzun menzilli uçakların düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş gerçekleştirdiği anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/soygu-nukleer-ucleme-rusyanin-egemenliginin-ana-garantoru-1065593657.html
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rusya savunma bakanlığı, tu-160
rusya savunma bakanlığı, tu-160

Rusya’nın iki Tu-160 stratejik füze uçağı Arktik Okyanusu üzerinde 10 saatlik uçuş gerçekleştirdi

18:38 17.01.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinTu-95MS
Tu-95MS - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik füze uçağının Arktik Okyanusu üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “İki Tu-160 stratejik füze uçağı, Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, uçuşun en az 10 saat sürdüğünü kaydetti.
Tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı kaydedildiği belirtilen açıklamada, Rus uzun menzilli uçakların düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş gerçekleştirdiği anımsatıldı.
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