Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyanin-dis-ticaret-fazlasi-2022de-2823-milyar-dolara-cikti-1065844120.html
Rusya'nın dış ticaret fazlası 2022’de 282.3 milyar dolara çıktı
Rusya'nın dış ticaret fazlası 2022’de 282.3 milyar dolara çıktı
Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara ulaştı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:43+0300
2023-01-17T17:43+0300
ekonomi
rusya merkez bankası
rusya
dış ticaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055734898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a1f6c6d7158c6d876ae8cb8a51a0a30d.jpg
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ana ihracat ürünlerindeki küresel değer artışının, ticaret verilerine olumlu yönde yansıdığı belirtildi.Geçen yıl ithalat hacminin de düştüğüne işaret edilen açıklamada, dış ticaret fazlasının 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara çıktığı kaydedildi.Açıklamada, cari işlemler bilanço fazlasının da geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 86 artarak 227.4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/putin-rusyanin-ekonomisinin-2002deki-fiili-dinamikleri-bircok-tahminden-daha-iyi-cikti-1065834639.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055734898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_046d68365dcdf0030d6dd7b9bd5766b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya merkez bankası, rusya, dış ticaret
rusya merkez bankası, rusya, dış ticaret

Rusya'nın dış ticaret fazlası 2022’de 282.3 milyar dolara çıktı

17:43 17.01.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone olTelegram
Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara ulaştı.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ana ihracat ürünlerindeki küresel değer artışının, ticaret verilerine olumlu yönde yansıdığı belirtildi.
Geçen yıl ithalat hacminin de düştüğüne işaret edilen açıklamada, dış ticaret fazlasının 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, cari işlemler bilanço fazlasının da geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 86 artarak 227.4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
Ukrayna krizi
Putin: Rusya’nın ekonomisinin 2022’deki fiili dinamikleri birçok tahminden daha iyi çıktı
14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала