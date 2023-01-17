https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyanin-dis-ticaret-fazlasi-2022de-2823-milyar-dolara-cikti-1065844120.html
Rusya'nın dış ticaret fazlası 2022’de 282.3 milyar dolara çıktı
Rusya'nın dış ticaret fazlası 2022’de 282.3 milyar dolara çıktı
Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara ulaştı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:43+0300
2023-01-17T17:43+0300
2023-01-17T17:43+0300
ekonomi
rusya merkez bankası
rusya
dış ticaret
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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ana ihracat ürünlerindeki küresel değer artışının, ticaret verilerine olumlu yönde yansıdığı belirtildi.Geçen yıl ithalat hacminin de düştüğüne işaret edilen açıklamada, dış ticaret fazlasının 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara çıktığı kaydedildi.Açıklamada, cari işlemler bilanço fazlasının da geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 86 artarak 227.4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/putin-rusyanin-ekonomisinin-2002deki-fiili-dinamikleri-bircok-tahminden-daha-iyi-cikti-1065834639.html
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rusya merkez bankası, rusya, dış ticaret
rusya merkez bankası, rusya, dış ticaret
Rusya'nın dış ticaret fazlası 2022’de 282.3 milyar dolara çıktı
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Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara ulaştı.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ana ihracat ürünlerindeki küresel değer artışının, ticaret verilerine olumlu yönde yansıdığı belirtildi.
Geçen yıl ithalat hacminin de düştüğüne işaret edilen açıklamada, dış ticaret fazlasının 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, cari işlemler bilanço fazlasının da geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 86 artarak 227.4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.