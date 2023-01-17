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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-uzman-markov-abd-rusya-ve-turkiyenin-arasini-bozmak-icin-misket-bombasi-yalanini-yayiyor-1065850617.html
Rus uzman Markov: ABD, Rusya ve Türkiye’nin arasını bozmak için ‘misket bombası’ yalanını yayıyor
Rus uzman Markov: ABD, Rusya ve Türkiye’nin arasını bozmak için ‘misket bombası’ yalanını yayıyor
Rus siyaset uzmanı Sergey Markov, ABD’nin Rusya ve Türkiye’nin arasını bozmak için Ankara’nın Kiev’e misket bombası gönderdiği yalanını yaydığını belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T20:54+0300
2023-01-17T20:54+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
ukrayna
sergey markov
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Sergey Markov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu, Rusya ve Türkiye’nin arasını bozma amacıyla ABD tarafından yayılan dezenformasyon” ifadelerini kullandı.Foreign Policy portalı bir süre öce, Türkiye’nin geçen kasım ayından itibaren Ukrayna’ya ABD yapımı misket bombası gönderdiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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rusya, türkiye, ukrayna, sergey markov
rusya, türkiye, ukrayna, sergey markov

Rus uzman Markov: ABD, Rusya ve Türkiye’nin arasını bozmak için ‘misket bombası’ yalanını yayıyor

20:54 17.01.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye - Rusya
Türkiye - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Rus siyaset uzmanı Sergey Markov, ABD’nin Rusya ve Türkiye’nin arasını bozmak için Ankara’nın Kiev’e misket bombası gönderdiği yalanını yaydığını belirtti.
Sergey Markov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu, Rusya ve Türkiye’nin arasını bozma amacıyla ABD tarafından yayılan dezenformasyon” ifadelerini kullandı.
Foreign Policy portalı bir süre öce, Türkiye’nin geçen kasım ayından itibaren Ukrayna’ya ABD yapımı misket bombası gönderdiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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