https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-uzman-markov-abd-rusya-ve-turkiyenin-arasini-bozmak-icin-misket-bombasi-yalanini-yayiyor-1065850617.html

Rus uzman Markov: ABD, Rusya ve Türkiye’nin arasını bozmak için ‘misket bombası’ yalanını yayıyor

Rus uzman Markov: ABD, Rusya ve Türkiye’nin arasını bozmak için ‘misket bombası’ yalanını yayıyor

Rus siyaset uzmanı Sergey Markov, ABD’nin Rusya ve Türkiye’nin arasını bozmak için Ankara’nın Kiev’e misket bombası gönderdiği yalanını yaydığını belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T20:54+0300

2023-01-17T20:54+0300

2023-01-17T20:54+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

ukrayna

sergey markov

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Sergey Markov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu, Rusya ve Türkiye’nin arasını bozma amacıyla ABD tarafından yayılan dezenformasyon” ifadelerini kullandı.Foreign Policy portalı bir süre öce, Türkiye’nin geçen kasım ayından itibaren Ukrayna’ya ABD yapımı misket bombası gönderdiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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rusya, türkiye, ukrayna, sergey markov