https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-bombardiman-ucaklari-tatbikat-icin-belarusta-1065884809.html

Rus bombardıman uçakları tatbikat için Belarus’ta

Rus bombardıman uçakları tatbikat için Belarus’ta

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 bombardıman uçaklarının, tatbikata katılmak üzere Belarus’a geldiği belirtildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T17:02+0300

2023-01-17T17:02+0300

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belarus

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tatbikat

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Belarus Devlet Televizyonu ONT’nin haberinde, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34’ler ortak hava taktik tatbikat için Belarus’a geldi” ifadesine yer verildi. Daha önce Belarus Savunma Bakanlığı, ortak hava taktik tatbikata katılacak yeni grup Rus savaş pilotlarının ülkeye geldiğini duyurmuştu. 16 Ocak Pazartesi günü, Rusya-Belarus ortak bölgesel askeri gruba dahil hava birliklerinin ortak tatbikatı başladı. Tatbikatta, Belarus’taki tüm hava üsleri ve poligonlar kullanılıyor.

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