Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-bombardiman-ucaklari-tatbikat-icin-belarusta-1065884809.html
Rus bombardıman uçakları tatbikat için Belarus’ta
Rus bombardıman uçakları tatbikat için Belarus’ta
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 bombardıman uçaklarının, tatbikata katılmak üzere Belarus’a geldiği belirtildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:02+0300
2023-01-18T17:02+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
uçak
tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0b/1055476925_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_b06f8d2ccb8148c9187d5b622deb8389.jpg
Belarus Devlet Televizyonu ONT’nin haberinde, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34’ler ortak hava taktik tatbikat için Belarus’a geldi” ifadesine yer verildi. Daha önce Belarus Savunma Bakanlığı, ortak hava taktik tatbikata katılacak yeni grup Rus savaş pilotlarının ülkeye geldiğini duyurmuştu. 16 Ocak Pazartesi günü, Rusya-Belarus ortak bölgesel askeri gruba dahil hava birliklerinin ortak tatbikatı başladı. Tatbikatta, Belarus’taki tüm hava üsleri ve poligonlar kullanılıyor.
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0b/1055476925_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_52794e0d4ce70189b6a3ecb6adff31e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, belarus, uçak, tatbikat
rusya, belarus, uçak, tatbikat

Rus bombardıman uçakları tatbikat için Belarus’ta

17:02 17.01.2023 (güncellendi: 17:02 18.01.2023)
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinBrest bölgesindeki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Rusya ve Belarus "Müttefik Kararlılık-2022" ortak tatbikatları sırasında askerler.
Brest bölgesindeki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Rusya ve Belarus Müttefik Kararlılık-2022 ortak tatbikatları sırasında askerler. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 bombardıman uçaklarının, tatbikata katılmak üzere Belarus’a geldiği belirtildi.
Belarus Devlet Televizyonu ONT’nin haberinde, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34’ler ortak hava taktik tatbikat için Belarus’a geldi” ifadesine yer verildi.
Daha önce Belarus Savunma Bakanlığı, ortak hava taktik tatbikata katılacak yeni grup Rus savaş pilotlarının ülkeye geldiğini duyurmuştu.
16 Ocak Pazartesi günü, Rusya-Belarus ortak bölgesel askeri gruba dahil hava birliklerinin ortak tatbikatı başladı. Tatbikatta, Belarus’taki tüm hava üsleri ve poligonlar kullanılıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала