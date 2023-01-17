https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-bombardiman-ucaklari-tatbikat-icin-belarusta-1065884809.html
Rus bombardıman uçakları tatbikat için Belarus’ta
Rus bombardıman uçakları tatbikat için Belarus’ta
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 bombardıman uçaklarının, tatbikata katılmak üzere Belarus’a geldiği belirtildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:02+0300
2023-01-17T17:02+0300
2023-01-18T17:02+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
uçak
tatbikat
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Belarus Devlet Televizyonu ONT’nin haberinde, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34’ler ortak hava taktik tatbikat için Belarus’a geldi” ifadesine yer verildi. Daha önce Belarus Savunma Bakanlığı, ortak hava taktik tatbikata katılacak yeni grup Rus savaş pilotlarının ülkeye geldiğini duyurmuştu. 16 Ocak Pazartesi günü, Rusya-Belarus ortak bölgesel askeri gruba dahil hava birliklerinin ortak tatbikatı başladı. Tatbikatta, Belarus’taki tüm hava üsleri ve poligonlar kullanılıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, belarus, uçak, tatbikat
rusya, belarus, uçak, tatbikat
Rus bombardıman uçakları tatbikat için Belarus’ta
17:02 17.01.2023 (güncellendi: 17:02 18.01.2023) Abone ol
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 bombardıman uçaklarının, tatbikata katılmak üzere Belarus’a geldiği belirtildi.
Belarus Devlet Televizyonu ONT’nin haberinde, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34’ler ortak hava taktik tatbikat için Belarus’a geldi” ifadesine yer verildi.
Daha önce Belarus Savunma Bakanlığı, ortak hava taktik tatbikata katılacak yeni grup Rus savaş pilotlarının ülkeye geldiğini duyurmuştu.
16 Ocak Pazartesi günü, Rusya-Belarus ortak bölgesel askeri gruba dahil hava birliklerinin ortak tatbikatı başladı. Tatbikatta, Belarus’taki tüm hava üsleri ve poligonlar kullanılıyor.