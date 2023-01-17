Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Dünya Ekonomik Forumu'nda

© AA Anadol, WEF'in bu yıl iklim değişikliği ve benzer problemler karşısında yapay zekanın yaratıcı kullanım tekniklerine önem gösterdiğine dikkati çekerek, şuunları söyledi: "Biz de bu proje için şu anda en kompleks ve kullanması güncel olan yapay zeka algoritmalarını kullanarak, dünyanın herhalde bu alandaki en kompleks yapay zeka ağını geliştirdik. Amacımız, mercanlar gibi, iklim değişikliğinden ilk zarar gören canlıların değerini tekrar kazanmak için ne yapabiliriz sorusunu cevaplamaktı. Bunu sadece fiziksel dünyada değil, metaversede de anlamaya çalışmak istedik. Bu anlamda 5 milyar parametreli başka bir yapay zeka ağından gerçeğe çok yakın mercanlar üretmeye çalıştık."