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Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Dünya Ekonomik Forumu'nda
Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Dünya Ekonomik Forumu'nda
Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, "Sanırım ilk defa bir Türk sanatçı, bu platformda ve bu ölçekte iş paylaşıyor. Onun için çok gururluyum" dedi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
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yapay zeka
fotoğraf
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refik anadol
dünya ekonomik forumu
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yapay zeka, fotoğraf, фото, refik anadol, dünya ekonomik forumu
yapay zeka, fotoğraf, фото, refik anadol, dünya ekonomik forumu

Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Dünya Ekonomik Forumu'nda

12:16 17.01.2023 (güncellendi: 12:18 17.01.2023)
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Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, "Sanırım ilk defa bir Türk sanatçı, bu platformda ve bu ölçekte iş paylaşıyor. Onun için çok gururluyum" dedi.
© AAYeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında sergilediği yapay zeka destekli illüstrasyonu 'Yapay Gerçekler: Mercan'a ilişkin, "Sanırım ilk defa bir Türk sanatçı, bu platformda ve bu ölçekte iş paylaşıyor. Onun için çok gururluyum" dedi.
Refik Anadol'un Davos’ta veri odaklı sanat resim sergisi ilgi görüyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında sergilediği yapay zeka destekli illüstrasyonu 'Yapay Gerçekler: Mercan'a ilişkin, "Sanırım ilk defa bir Türk sanatçı, bu platformda ve bu ölçekte iş paylaşıyor. Onun için çok gururluyum" dedi.
© AAAnadol, Davos'ta gerçekleştirilen WEF'in ana Kongre Merkezi'nde, 'Yapay Gerçekler: Mercan' illüstrasyonun bulunduğu alanda değerlendirmelerde bulundu. WEF yetkilileri ile bir yıl önce başlayan bir diyalog neticesinde bu etkinliği yaptıklarını belirten Anadol, yaklaşık 100 milyondan fazla su altı verilerini kullanarak mercanların yaşayan su ve fauna yapılarına bakarak yapay zeka ağı ürettiklerini kaydetti.
Refik Anadol'un Davos’ta veri odaklı sanat resim sergisi ilgi görüyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Anadol, Davos'ta gerçekleştirilen WEF'in ana Kongre Merkezi'nde, 'Yapay Gerçekler: Mercan' illüstrasyonun bulunduğu alanda değerlendirmelerde bulundu. WEF yetkilileri ile bir yıl önce başlayan bir diyalog neticesinde bu etkinliği yaptıklarını belirten Anadol, yaklaşık 100 milyondan fazla su altı verilerini kullanarak mercanların yaşayan su ve fauna yapılarına bakarak yapay zeka ağı ürettiklerini kaydetti.
© AAAnadol, WEF'in bu yıl iklim değişikliği ve benzer problemler karşısında yapay zekanın yaratıcı kullanım tekniklerine önem gösterdiğine dikkati çekerek, şuunları söyledi: "Biz de bu proje için şu anda en kompleks ve kullanması güncel olan yapay zeka algoritmalarını kullanarak, dünyanın herhalde bu alandaki en kompleks yapay zeka ağını geliştirdik. Amacımız, mercanlar gibi, iklim değişikliğinden ilk zarar gören canlıların değerini tekrar kazanmak için ne yapabiliriz sorusunu cevaplamaktı. Bunu sadece fiziksel dünyada değil, metaversede de anlamaya çalışmak istedik. Bu anlamda 5 milyar parametreli başka bir yapay zeka ağından gerçeğe çok yakın mercanlar üretmeye çalıştık."
Refik Anadol'un Davos’ta veri odaklı sanat resim sergisi ilgi görüyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Anadol, WEF'in bu yıl iklim değişikliği ve benzer problemler karşısında yapay zekanın yaratıcı kullanım tekniklerine önem gösterdiğine dikkati çekerek, şuunları söyledi: "Biz de bu proje için şu anda en kompleks ve kullanması güncel olan yapay zeka algoritmalarını kullanarak, dünyanın herhalde bu alandaki en kompleks yapay zeka ağını geliştirdik. Amacımız, mercanlar gibi, iklim değişikliğinden ilk zarar gören canlıların değerini tekrar kazanmak için ne yapabiliriz sorusunu cevaplamaktı. Bunu sadece fiziksel dünyada değil, metaversede de anlamaya çalışmak istedik. Bu anlamda 5 milyar parametreli başka bir yapay zeka ağından gerçeğe çok yakın mercanlar üretmeye çalıştık."
© AAKaybedilen mercanları bir şekilde yapay zekayla suni de olsa oluşturarak canlıların yeniden o bölgede yaşam kurabilmesinin mümkün olup olmadığını araştırdıklarını belirten Anadol, mercanların geri gelemediğini ancak yapay zekanın kendilerine bir yön gösterebilir mi sorusunun cevabını aradıklarını kaydetti. Anadol, "Bu faaliyetimizi, hem sanatsal anlamda bir çalışmaya dönüştürdük hem de duyduğumuz sesi, gördüğümüz görseli ve ek olarak kokusunu da yaratabildik. Bu aslında bizim için metaversenin yaratıcı kullanım tekniklerine dikkati çekme ve yapay zekayı insanlık için faydalı kullanabilme çalışması diyebiliriz" ifadesini kullandı.
Refik Anadol'un Davos’ta veri odaklı sanat resim sergisi ilgi görüyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kaybedilen mercanları bir şekilde yapay zekayla suni de olsa oluşturarak canlıların yeniden o bölgede yaşam kurabilmesinin mümkün olup olmadığını araştırdıklarını belirten Anadol, mercanların geri gelemediğini ancak yapay zekanın kendilerine bir yön gösterebilir mi sorusunun cevabını aradıklarını kaydetti. Anadol, "Bu faaliyetimizi, hem sanatsal anlamda bir çalışmaya dönüştürdük hem de duyduğumuz sesi, gördüğümüz görseli ve ek olarak kokusunu da yaratabildik. Bu aslında bizim için metaversenin yaratıcı kullanım tekniklerine dikkati çekme ve yapay zekayı insanlık için faydalı kullanabilme çalışması diyebiliriz" ifadesini kullandı.
© AFP 2023Bu projenin WEF'in sanat ekibinin isteğiyle ortaya çıktığını dile getiren Anadol, "Sanırım ilk defa bir Türk sanatçı, bu platformda ve bu ölçekte iş paylaşıyor. Onun için çok gururluyum" dedi. Anadol, bu alanda daha önce bu ölçekte iş yapmadığını, dünya liderlerinin bir arada olduğu bir platformda herkesin odak noktası bir iş yapmanın kendilerini ayrıca sevindirdiğini ifade etti.
Refik Anadol'un Davos’ta veri odaklı sanat resim sergisi ilgi görüyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023
Bu projenin WEF'in sanat ekibinin isteğiyle ortaya çıktığını dile getiren Anadol, "Sanırım ilk defa bir Türk sanatçı, bu platformda ve bu ölçekte iş paylaşıyor. Onun için çok gururluyum" dedi. Anadol, bu alanda daha önce bu ölçekte iş yapmadığını, dünya liderlerinin bir arada olduğu bir platformda herkesin odak noktası bir iş yapmanın kendilerini ayrıca sevindirdiğini ifade etti.
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