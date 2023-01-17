https://sputniknews.com.tr/20230117/putin-rusyanin-ekonomisinin-2002deki-fiili-dinamikleri-bircok-tahminden-daha-iyi-cikti-1065834639.html

Putin: Rusya’nın ekonomisinin 2022’deki fiili dinamikleri birçok tahminden daha iyi çıktı

Putin: Rusya’nın ekonomisinin 2022’deki fiili dinamikleri birçok tahminden daha iyi çıktı

Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın 2022 yılı ile ilgili ekonomik sonuçlarının birçok tahminden daha iyi çıktığını belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T14:51+0300

2023-01-17T14:51+0300

2023-01-17T15:14+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ekonomi

enflasyon

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Ekonomik konuların ele alındığı bugünkü toplantıya video konferans yoluyla katılan Rusya lideri Putin, Rusya’nın 2022 yılı ile ilgili ekonomik sonuçlarının birçok tahminden daha iyi çıktığını söyledi.2022 sonu itibarıyla Rusya’daki enflasyonun yüzde 11.9 olduğuna dikkat çeken Putin, bu rakamın Rusya Merkez Bankası’nın ve hükümetin öngörülerinden daha düşük çıktığını ifade etti. Rus lider, “Bu yılın ikinci çeyreğinde enflasyon yüzde 4'lük hedef seviyenin altına düşebilir. İlk çeyrek ile ilgili ise yüzde 5'e varan bir düşüş bekliyoruz” vurgusu yaptı.Putin, Rusya’daki doğalgaz şirketlerinin kârlılığına dikkat çekti Rusya’daki doğalgaz üretiminin geçtiğimiz yıl azalmasına rağmen dünya gaz fiyatlarının önemli ölçüde arttığını dile getiren Putin, bunun sonucunda Rus gaz üreticilerinin de bütçeye yaptıkları ödemeleri artırdığı bilgisini verdi. Rus lider, “Doğalgaz üretimi azaldı, hacmi yüzde 11.8 azaldı. Aynı zamanda, bildiğiniz gibi Batı ülkelerinin eylemleri nedeniyle dünya gaz fiyatlarının önemli ölçüde arttı ve bunun sonucunda Rus gaz üreticileri ve ihracatçıları son 2 yılda iyi karlarla çalıştı ve ülkemizin bütçe sistemine yönelik ödemelerini önemli ölçüde artırdı” ifadelerini kullandı.

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