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https://sputniknews.com.tr/20230117/putin-rusya-islam-alemi-kazanforum-forumunu-kurdu-1065849518.html
Putin, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ forumunu kurdu
Putin, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ forumunu kurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılın Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ uluslararası ekonomik forumunu kurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T20:20+0300
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dünya
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İlk forum, 18-19 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.Rusya liderinin verdiği talimata göre, forum 'uluslararası işbirliğinin gelişimine destek verme' amacıyla kuruldu.Forumun Organizasyon Komitesi’nin başına Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin getirildi.
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vladimir putin, rusya, kazan
vladimir putin, rusya, kazan

Putin, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ forumunu kurdu

20:20 17.01.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Президент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılın Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ uluslararası ekonomik forumunu kurdu.
İlk forum, 18-19 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.
Rusya liderinin verdiği talimata göre, forum 'uluslararası işbirliğinin gelişimine destek verme' amacıyla kuruldu.
Forumun Organizasyon Komitesi’nin başına Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin getirildi.
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