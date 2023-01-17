https://sputniknews.com.tr/20230117/putin-rusya-islam-alemi-kazanforum-forumunu-kurdu-1065849518.html
Putin, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ forumunu kurdu
Putin, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ forumunu kurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılın Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ uluslararası ekonomik forumunu kurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T20:20+0300
2023-01-17T20:20+0300
2023-01-17T20:20+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kazan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065061526_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_9aabb45b15fafc9330f00ffc8c2f213c.jpg
İlk forum, 18-19 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.Rusya liderinin verdiği talimata göre, forum 'uluslararası işbirliğinin gelişimine destek verme' amacıyla kuruldu.Forumun Organizasyon Komitesi’nin başına Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin getirildi.
rusya
kazan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065061526_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_b857db021e079d442aaa4d5e59d6a900.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, kazan
vladimir putin, rusya, kazan
Putin, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ forumunu kurdu
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılın Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ uluslararası ekonomik forumunu kurdu.
İlk forum, 18-19 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.
Rusya liderinin verdiği talimata göre, forum 'uluslararası işbirliğinin gelişimine destek verme' amacıyla kuruldu.
Forumun Organizasyon Komitesi’nin başına Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin getirildi.