https://sputniknews.com.tr/20230117/pinar-gultekin-davasi-yeniden-gorulecek-1065830145.html

Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin davasının yeniden görülmesine karar verdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T13:14+0300

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türkiye

pınar gültekin

dava

cemal metin avcı

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Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan katil Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada 'haksiz tahrik indirimi' uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası kararıyla ilgili gelişme yaşandı.Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.Ne olmuştu?Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i katlettikten sonra yakalanarak adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanmıştı.Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklanmış ve duruşma sırasında tahliye edilmişti.Yapılan yargılama sonunda Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 20 Haziran tarihinde görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı'nın “canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme” suçundan yargılandığı davada karar çıkmıştı.Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis vermiş ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıla düşürmüştü.Mahkeme, tutuksuz sanık Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatına karar vermişti.

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pınar gültekin, dava, cemal metin avcı