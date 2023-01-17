https://sputniknews.com.tr/20230117/patlak-tekerlegi-otomobili-elleriyle-kaldirarak-degistirdiler-1065831855.html
Patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdiler
Patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdiler
Kayseri’de bir arkadaş grubu, patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:02+0300
2023-01-17T14:02+0300
2023-01-17T14:07+0300
tekerlek
türkiye
kayseri
benzin
otomobil
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir benzinlikte 5 kişilik arkadaş grubunun otomobilinin tekerleği patladı. Tekerleği değiştirmek için kriko bulamayan grup, kendilerine başka bir çözüm yolu bularak, otomobili kaldırmaya çalıştı. Var güçleriyle otomobili kaldıran şahıslar, patlak lastiği değiştirdi.Akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, 5 kişinin otomobili kaldırdığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
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kayseri
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tekerlek, kayseri, benzin, otomobil
tekerlek, kayseri, benzin, otomobil
Patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdiler
14:02 17.01.2023 (güncellendi: 14:07 17.01.2023) Abone ol
Kayseri’de bir arkadaş grubu, patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir benzinlikte 5 kişilik arkadaş grubunun otomobilinin tekerleği patladı. Tekerleği değiştirmek için kriko bulamayan grup, kendilerine başka bir çözüm yolu bularak, otomobili kaldırmaya çalıştı. Var güçleriyle otomobili kaldıran şahıslar, patlak lastiği değiştirdi.
Akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, 5 kişinin otomobili kaldırdığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.