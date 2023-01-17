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https://sputniknews.com.tr/20230117/patlak-tekerlegi-otomobili-elleriyle-kaldirarak-degistirdiler-1065831855.html
Patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdiler
Patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdiler
Kayseri’de bir arkadaş grubu, patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:02+0300
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tekerlek
türkiye
kayseri
benzin
otomobil
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir benzinlikte 5 kişilik arkadaş grubunun otomobilinin tekerleği patladı. Tekerleği değiştirmek için kriko bulamayan grup, kendilerine başka bir çözüm yolu bularak, otomobili kaldırmaya çalıştı. Var güçleriyle otomobili kaldıran şahıslar, patlak lastiği değiştirdi.Akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, 5 kişinin otomobili kaldırdığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
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tekerlek, kayseri, benzin, otomobil
tekerlek, kayseri, benzin, otomobil

Patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdiler

14:02 17.01.2023 (güncellendi: 14:07 17.01.2023)
© İHATekerlek değiştiren beş kişi
Tekerlek değiştiren beş kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© İHA
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Kayseri’de bir arkadaş grubu, patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir benzinlikte 5 kişilik arkadaş grubunun otomobilinin tekerleği patladı. Tekerleği değiştirmek için kriko bulamayan grup, kendilerine başka bir çözüm yolu bularak, otomobili kaldırmaya çalıştı. Var güçleriyle otomobili kaldıran şahıslar, patlak lastiği değiştirdi.
Akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, 5 kişinin otomobili kaldırdığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
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