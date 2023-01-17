https://sputniknews.com.tr/20230117/patlak-tekerlegi-otomobili-elleriyle-kaldirarak-degistirdiler-1065831855.html

Patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdiler

Patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdiler

Kayseri’de bir arkadaş grubu, patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

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tekerlek

türkiye

kayseri

benzin

otomobil

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir benzinlikte 5 kişilik arkadaş grubunun otomobilinin tekerleği patladı. Tekerleği değiştirmek için kriko bulamayan grup, kendilerine başka bir çözüm yolu bularak, otomobili kaldırmaya çalıştı. Var güçleriyle otomobili kaldıran şahıslar, patlak lastiği değiştirdi.Akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, 5 kişinin otomobili kaldırdığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

kayseri

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tekerlek, kayseri, benzin, otomobil