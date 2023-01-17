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Para karşılığı makale yazıyorlar: '12 taksitle doçentlik'
Para karşılığı makale yazıyorlar: '12 taksitle doçentlik'
İnternet siteleri, ‘doçentlik’ makaleleri yazdıklarını belirten şirketlerin reklamlarıyla dolu. Ücretler 6 bin dolara kadar çıkarken kredi kartına 12 taksit... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
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dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
makale
doçent
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Sosyal medyada, doçentlik makalesi yazdığını iddia eden sitelerin sayısı yükseldi. Hürriyet gazetesinden Melike Çalkap'ın haberine göre internette kısa bir araştırmanın ardından doçentlik için gerekli olan makaleler, para karşılığı yazdırılabiliyor.'Yasalız'İnternet üzerinden doçentlik makalesi yazdırmak için araştırma yapıldığında, yazının niteliğine göre bir fiyatlandırmaya gidildiği görülüyor. Kendilerinin 'yasal' olduklarını iddia eden kuruluşlar, fiyat aralığını ise '800 ile 6 bin dolar arasında' belirliyor.Şirkette, makaleyi yazanların da aynı eğitimi aldığı öne sürülüyor. İnternette yer alan şirketlerden bir diğer ise, reklamlarında 12 taksit vurgusu yapıyor. Makale yazımı ve tezin makaleye dönüştürülmesi konusunda hizmet verdiğini iddia eden şirket, 'kimseye bu durumun açıklanmaması' hususunda da uyarıda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220401/kekemelik-uzmani-sahte-profesor-isim-profesorluk-gerektirmez-1055232271.html
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türkiye, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, makale, doçent
türkiye, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, makale, doçent

Para karşılığı makale yazıyorlar: '12 taksitle doçentlik'

10:13 17.01.2023
© TwitterMakale
Makale - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Twitter
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İnternet siteleri, ‘doçentlik’ makaleleri yazdıklarını belirten şirketlerin reklamlarıyla dolu. Ücretler 6 bin dolara kadar çıkarken kredi kartına 12 taksit bile yapılıyor. Hürriyet muhabiri de ‘doçentlik makalesi yazdırmak istediğini’ söyleyerek bu şirketleri aradı...
Sosyal medyada, doçentlik makalesi yazdığını iddia eden sitelerin sayısı yükseldi. Hürriyet gazetesinden Melike Çalkap'ın haberine göre internette kısa bir araştırmanın ardından doçentlik için gerekli olan makaleler, para karşılığı yazdırılabiliyor.

'Yasalız'

İnternet üzerinden doçentlik makalesi yazdırmak için araştırma yapıldığında, yazının niteliğine göre bir fiyatlandırmaya gidildiği görülüyor. Kendilerinin 'yasal' olduklarını iddia eden kuruluşlar, fiyat aralığını ise '800 ile 6 bin dolar arasında' belirliyor.
Şirkette, makaleyi yazanların da aynı eğitimi aldığı öne sürülüyor.
İnternette yer alan şirketlerden bir diğer ise, reklamlarında 12 taksit vurgusu yapıyor. Makale yazımı ve tezin makaleye dönüştürülmesi konusunda hizmet verdiğini iddia eden şirket, 'kimseye bu durumun açıklanmaması' hususunda da uyarıda bulunuyor.
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