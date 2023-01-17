https://sputniknews.com.tr/20230117/oktay-kibrista-yasayan-turklere-turkiyedeki-saglik-sisteminden-yararlanma-hakki-getiriyoruz--1065846660.html

Oktay: Kıbrıs'ta yaşayan Türklere, Türkiye'deki sağlık sisteminden yararlanma hakkı getiriyoruz

Oktay: Kıbrıs'ta yaşayan Türklere, Türkiye'deki sağlık sisteminden yararlanma hakkı getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz Kıbrıs'ta yaşayan... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T19:17+0300

2023-01-17T19:17+0300

2023-01-17T19:23+0300

fuat oktay

kuzey kıbrıs

türkiye

ünal üstel

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Üstel ve beraberindeki heyetle görüşmede, devam eden reform süreçleri ile Kıbrıs Türkü'nün istikrar ve refahı için ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.'Derdimiz, KKTC ay yıldızlı bayrağının tüm platformlarda dalgalanmasıdır'Hem değer üreten hem de sahip olduğu değerlerle dünyaya açılan bir KIbrıs için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam ettiğine vurgu yapan Oktay, şöyle devam etti:2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı hem projeler hem de mali çerçeve itibarıyla bugüne kadar oluşturulan altyapıyı farklı boyutlara taşıyacak şekilde tasarladıklarına dikkati çeken Oktay, ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi önceliklerle ilerleyeceklerini dile getirdi.Oktay, işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte, uzun vadeli olmaya devam edeceğini vurgulayarak, 2023 Protokolü hazırlıklarının en kısa sürede birlikte tamamlanarak, yine birlikte kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.'İki ülke sigorta sistemleri entegre edilecek'Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirten Oktay, şunları kaydetti:Oktay, Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türkü'nü desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizerek, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) anayasal adıyla üye olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

kuzey kıbrıs

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fuat oktay, kuzey kıbrıs, ünal üstel