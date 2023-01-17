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https://sputniknews.com.tr/20230117/oktay-kibrista-yasayan-turklere-turkiyedeki-saglik-sisteminden-yararlanma-hakki-getiriyoruz--1065846660.html
Oktay: Kıbrıs'ta yaşayan Türklere, Türkiye'deki sağlık sisteminden yararlanma hakkı getiriyoruz
Oktay: Kıbrıs'ta yaşayan Türklere, Türkiye'deki sağlık sisteminden yararlanma hakkı getiriyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz Kıbrıs'ta yaşayan... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T19:17+0300
2023-01-17T19:23+0300
fuat oktay
kuzey kıbrıs
türkiye
ünal üstel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Üstel ve beraberindeki heyetle görüşmede, devam eden reform süreçleri ile Kıbrıs Türkü'nün istikrar ve refahı için ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.'Derdimiz, KKTC ay yıldızlı bayrağının tüm platformlarda dalgalanmasıdır'Hem değer üreten hem de sahip olduğu değerlerle dünyaya açılan bir KIbrıs için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam ettiğine vurgu yapan Oktay, şöyle devam etti:2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı hem projeler hem de mali çerçeve itibarıyla bugüne kadar oluşturulan altyapıyı farklı boyutlara taşıyacak şekilde tasarladıklarına dikkati çeken Oktay, ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi önceliklerle ilerleyeceklerini dile getirdi.Oktay, işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte, uzun vadeli olmaya devam edeceğini vurgulayarak, 2023 Protokolü hazırlıklarının en kısa sürede birlikte tamamlanarak, yine birlikte kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.'İki ülke sigorta sistemleri entegre edilecek'Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirten Oktay, şunları kaydetti:Oktay, Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türkü'nü desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizerek, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) anayasal adıyla üye olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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fuat oktay, kuzey kıbrıs, ünal üstel
fuat oktay, kuzey kıbrıs, ünal üstel

Oktay: Kıbrıs'ta yaşayan Türklere, Türkiye'deki sağlık sisteminden yararlanma hakkı getiriyoruz

19:17 17.01.2023 (güncellendi: 19:23 17.01.2023)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşlarına. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Üstel ve beraberindeki heyetle görüşmede, devam eden reform süreçleri ile Kıbrıs Türkü'nün istikrar ve refahı için ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

'Derdimiz, KKTC ay yıldızlı bayrağının tüm platformlarda dalgalanmasıdır'

Hem değer üreten hem de sahip olduğu değerlerle dünyaya açılan bir KIbrıs için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam ettiğine vurgu yapan Oktay, şöyle devam etti:
"Geçmişiyle geleceğiyle Kıbrıs Türkü odaklı bu duruşumuz milli davaya sahip çıktığımız kadar dertli oluşumuzdandır. Derdimiz, KKTC'nin istikrar içinde kalkınarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesidir. Bu cennet toprakların turizm ve eğitime ilaveten tarımsal üretimiyle enerji ve maden kaynaklarıyla limanlarıyla ticaretiyle yüksek teknolojiyle ambargoları kırmasıdır. Derdimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ay yıldızlı bayrağının tüm platformlarda dalgalanmasıdır. Türkiye-KKTC güç birliğiyle bölgede istikrar ve refah, Türkiye Yüzyılı'nın şafağında Akdeniz'den yükselsin istiyoruz. 'Bugün KKTC Başbakanı ve hükümet ortakları ile bu doğrultuda daha da ilerlemenin tam zamanıdır.' dedik."
2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı hem projeler hem de mali çerçeve itibarıyla bugüne kadar oluşturulan altyapıyı farklı boyutlara taşıyacak şekilde tasarladıklarına dikkati çeken Oktay, ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi önceliklerle ilerleyeceklerini dile getirdi.
Oktay, işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte, uzun vadeli olmaya devam edeceğini vurgulayarak, 2023 Protokolü hazırlıklarının en kısa sürede birlikte tamamlanarak, yine birlikte kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

'İki ülke sigorta sistemleri entegre edilecek'

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirten Oktay, şunları kaydetti:
"Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşlarına. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir. Zaten bunun detaylarını Sayın Başbakan ve heyetiyle de görüştük. İkinci bir müjdemiz, Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyor olacağız. Üçüncü müjdemiz, asrın projesi ile denizin altından Toroslar'ın suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz. Bununla ilgili tüm hazırlıklar şu anda hükümet nezninde devam ediyor. Çok yakında bunun kararı verilecek. Bu proje de başlatılacaktır. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız Derinya sosyal konut işbirliğimiz ve Kıbrıs Türkü'nün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum."
Oktay, Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türkü'nü desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizerek, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) anayasal adıyla üye olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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