https://sputniknews.com.tr/20230117/nepalli-pilot-cift-16-yil-arayla-ucak-kazasinda-oldu-1065822861.html

Nepalli pilot çift 16 yıl arayla uçak kazasında öldü

Nepalli pilot çift 16 yıl arayla uçak kazasında öldü

Nepal’de düşen yolcu uçağının yardımcı pilotu Anju Khatiwada’nın eşinin 16 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

nepal

uçak kazası

pilot

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Nepal'in başkenti Katmandu'danönceki gün yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü. Şu ana kadar 68 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kazanın ardından ortaya çıkan gerçekler yürek burktu. Yolcu uçağının yardımcı pilotu Anju Khatiwada’nın eşini 16 yıl önce bir uçak kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Eşinin yolundan giderek 2010 yılında Yeti Havayolları'na katılan Khatiwada’nın eşi Dipak Pokhrel’nin kullandığı küçük uçak kalkıştan kısa bir süre önce düştü. 2006 yılında yaşanan olayda Pokhrel hayatını kaybetti. Kadının cansız bedenine henüz ulaşılamadı.Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından 8’inin bulunduğu Nepal’de 2000 yılından bu yana meydana gelen uçak ve helikopter kazalarında 350 kişi hayatını kaybetti.

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nepal, uçak kazası, pilot