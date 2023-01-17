https://sputniknews.com.tr/20230117/motorine-zam-geliyor-1065820595.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına 1 lira 5 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Fiyatların bu geceden itibaren geçerli olması bekleniyor. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T09:39+0300

2023-01-17T09:39+0300

2023-01-17T09:39+0300

ekonomi

benzin

petrol

motorin

zam

ekonomi

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Motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor. Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.36 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230114/benzine-zam-geliyor-1065739351.html

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benzin, petrol, motorin, zam, ekonomi