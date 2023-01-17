https://sputniknews.com.tr/20230117/michael-kors-rusyaya-urun-tedarikini-durdurdu-1065837634.html
Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu
Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu
Amerikan lüks giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Michael Kors’un Rusya pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T15:37+0300
2023-01-17T15:37+0300
2023-01-17T15:37+0300
ukrayna krizi
michael kors
rusya
yaptırım
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İzvestia gazetesinin piyasadaki kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini askıya aldığını bildirdi.Buna göre, ayakkabı mağazaları zinciri Rendez-Vous, 2022'den bu yana Michael Kors’tan ürün tedarikinin yapılmadığını açıklarken, Wildberries, Michael Kors'un teslimatlarının devam ettiğini ileri sürdü.Markanın Rusya distribütörü BNS Group, MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, Naumi markalarının ürünlerini tedarik ediyor. Rusya'daki eski Michael Kors mağazalarında bu markalar satılacak.Moskova’daki Mega Tepliy Stan alışveriş merkezindeki Jeans Club, Michael Kors'un yerine açılacak ilk mağaza olacak. Metropolis alışveriş merkezindeki başka bir mağaza, Michael Kors yerine Rus Naumi'nin ürünlerini satmaya başladı.-
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
michael kors, rusya, yaptırım
michael kors, rusya, yaptırım
Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu
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Amerikan lüks giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Michael Kors’un Rusya pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.
İzvestia gazetesinin piyasadaki kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini askıya aldığını bildirdi.
Buna göre, ayakkabı mağazaları zinciri Rendez-Vous, 2022'den bu yana Michael Kors’tan ürün tedarikinin yapılmadığını açıklarken, Wildberries, Michael Kors'un teslimatlarının devam ettiğini ileri sürdü.
Markanın Rusya distribütörü BNS Group, MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, Naumi markalarının ürünlerini tedarik ediyor. Rusya'daki eski Michael Kors mağazalarında bu markalar satılacak.
Moskova’daki Mega Tepliy Stan alışveriş merkezindeki Jeans Club, Michael Kors'un yerine açılacak ilk mağaza olacak. Metropolis alışveriş merkezindeki başka bir mağaza, Michael Kors yerine Rus Naumi'nin ürünlerini satmaya başladı.