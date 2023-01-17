https://sputniknews.com.tr/20230117/michael-kors-rusyaya-urun-tedarikini-durdurdu-1065837634.html

Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu

Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu

Amerikan lüks giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Michael Kors’un Rusya pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T15:37+0300

2023-01-17T15:37+0300

2023-01-17T15:37+0300

ukrayna krizi

michael kors

rusya

yaptırım

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İzvestia gazetesinin piyasadaki kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini askıya aldığını bildirdi.Buna göre, ayakkabı mağazaları zinciri Rendez-Vous, 2022'den bu yana Michael Kors’tan ürün tedarikinin yapılmadığını açıklarken, Wildberries, Michael Kors'un teslimatlarının devam ettiğini ileri sürdü.Markanın Rusya distribütörü BNS Group, MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, Naumi markalarının ürünlerini tedarik ediyor. Rusya'daki eski Michael Kors mağazalarında bu markalar satılacak.Moskova’daki Mega Tepliy Stan alışveriş merkezindeki Jeans Club, Michael Kors'un yerine açılacak ilk mağaza olacak. Metropolis alışveriş merkezindeki başka bir mağaza, Michael Kors yerine Rus Naumi'nin ürünlerini satmaya başladı.-

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michael kors, rusya, yaptırım