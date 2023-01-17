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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/michael-kors-rusyaya-urun-tedarikini-durdurdu-1065837634.html
Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu
Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu
Amerikan lüks giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Michael Kors’un Rusya pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T15:37+0300
2023-01-17T15:37+0300
ukrayna krizi
michael kors
rusya
yaptırım
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İzvestia gazetesinin piyasadaki kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini askıya aldığını bildirdi.Buna göre, ayakkabı mağazaları zinciri Rendez-Vous, 2022'den bu yana Michael Kors’tan ürün tedarikinin yapılmadığını açıklarken, Wildberries, Michael Kors'un teslimatlarının devam ettiğini ileri sürdü.Markanın Rusya distribütörü BNS Group, MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, Naumi markalarının ürünlerini tedarik ediyor. Rusya'daki eski Michael Kors mağazalarında bu markalar satılacak.Moskova’daki Mega Tepliy Stan alışveriş merkezindeki Jeans Club, Michael Kors'un yerine açılacak ilk mağaza olacak. Metropolis alışveriş merkezindeki başka bir mağaza, Michael Kors yerine Rus Naumi'nin ürünlerini satmaya başladı.-
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michael kors, rusya, yaptırım
michael kors, rusya, yaptırım

Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu

15:37 17.01.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECKMichael Kors
Michael Kors - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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Amerikan lüks giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Michael Kors’un Rusya pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.
İzvestia gazetesinin piyasadaki kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Michael Kors, Rusya'ya ürün tedarikini askıya aldığını bildirdi.
Buna göre, ayakkabı mağazaları zinciri Rendez-Vous, 2022'den bu yana Michael Kors’tan ürün tedarikinin yapılmadığını açıklarken, Wildberries, Michael Kors'un teslimatlarının devam ettiğini ileri sürdü.
Markanın Rusya distribütörü BNS Group, MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, Naumi markalarının ürünlerini tedarik ediyor. Rusya'daki eski Michael Kors mağazalarında bu markalar satılacak.
Moskova’daki Mega Tepliy Stan alışveriş merkezindeki Jeans Club, Michael Kors'un yerine açılacak ilk mağaza olacak. Metropolis alışveriş merkezindeki başka bir mağaza, Michael Kors yerine Rus Naumi'nin ürünlerini satmaya başladı.
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