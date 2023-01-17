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Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü
Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü
Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların ardından Mekke kentine bağlı İmare bölgesindeki dağlar ve ovalar yeşillendi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
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mekke, fotoğraf, yağış, фото
mekke, fotoğraf, yağış, фото

Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü

12:24 17.01.2023
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Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların ardından Mekke kentine bağlı İmare bölgesindeki dağlar ve ovalar yeşillendi.
© AASuudi Arabistan`da son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor.
Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Suudi Arabistan`da son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor.
© AAŞiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu gözlendi.
Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Şiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu gözlendi.
© AASuudi Arabistan Sivil Savunma Birimi sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
© AAMekke Emirliği, Twitter hesabından bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntü paylaşmıştı.
Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Mekke Emirliği, Twitter hesabından bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntü paylaşmıştı.
© AAMekke Emirliği, yağışlardan dolayı yolcuların güvenliğini sağlamak için Taif'teki El-Huda yolunun iki yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.
Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Mekke Emirliği, yağışlardan dolayı yolcuların güvenliğini sağlamak için Taif'teki El-Huda yolunun iki yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.
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