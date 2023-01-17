Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü

© AASuudi Arabistan`da son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor.
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© AA
Suudi Arabistan`da son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor.
© AAŞiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu gözlendi.
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© AA
Şiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu gözlendi.
© AASuudi Arabistan Sivil Savunma Birimi sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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© AA
Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
© AAMekke Emirliği, Twitter hesabından bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntü paylaşmıştı.
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© AA
Mekke Emirliği, Twitter hesabından bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntü paylaşmıştı.
© AAMekke Emirliği, yağışlardan dolayı yolcuların güvenliğini sağlamak için Taif'teki El-Huda yolunun iki yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.
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© AA
Mekke Emirliği, yağışlardan dolayı yolcuların güvenliğini sağlamak için Taif'teki El-Huda yolunun iki yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.