https://sputniknews.com.tr/20230117/mehmet-ali-sahin-darbe-basarili-olsaydi-meral-hanim-basbakan-olabilirdi-1065848680.html

Mehmet Ali Şahin: Darbe başarılı olsaydı Meral Hanım başbakan olabilirdi

Mehmet Ali Şahin: Darbe başarılı olsaydı Meral Hanım başbakan olabilirdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Meral Hanım artık başbakanlık sevdasından, hedefinden vazgeçmelidir. Darbe başarılı olsaydı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T20:44+0300

2023-01-17T20:44+0300

2023-01-17T20:45+0300

mehmet ali şahin

meral akşener

politika

darbe

15 temmuz darbe girişimi

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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin 6’lı masanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değiştirmek için ortaya çıktığını iddia etti.Şahin, “Bu seçimlere mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre giriliyor. Seçimlerde Cumhurbaşkanı yüzde 50 artı 1 ile seçilecek. Halk onun kuracağı hükümete güvenoyu vermiş olacak. Bu sisteme geçmeye halkımız karar verdi” dedi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 6’lı masanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kaldırmayı istediğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:Şahin, “Geçenlerde Cumhurbaşkanımız ifade etti. İki kaptan bir gemiyi batırır. 6 kaptan bu gemiyi daha çok batırır. Geçmişte biz koalisyon dönemlerini çok yaşadık. Bunlar çok uzun ömürlü ve memlekete faydalı olmadı. Dolayısıyla o görüntüleri veren bu 6’lı masanın Türkiye’nin geleceği ile ilgili vatandaşa umut vermesi pek mümkün değildir. Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Daha bunlar 10. toplantıda halka umut veren, gelecekle ilgili halkın beklentilerine cevap verecek bir proje çıkmadı. Bundan sonra da çıkacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi. Genel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda bilgi veren Şahin, şunları ifade etti:

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mehmet ali şahin, meral akşener, darbe, 15 temmuz darbe girişimi