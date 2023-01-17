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https://sputniknews.com.tr/20230117/martin-luther-king-anisina-dikilen-ve-10-milyon-dolar-harcanan-heykel-gundem-oldu-penise-benziyor-1065821826.html
Martin Luther King anısına dikilen ve 10 milyon dolar harcanan heykel gündem oldu: 'Penise benziyor'
Martin Luther King anısına dikilen ve 10 milyon dolar harcanan heykel gündem oldu: 'Penise benziyor'
ABD'de insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. anısına Boston'da dikilen heykel, 'penise benzediği' gerekçesiyle eleştirildi. Martin Luther King'in... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T10:38+0300
2023-01-17T10:47+0300
dünya
martin luther king
abd
nobel
boston
heykel
müstehcenlik
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ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr.'ın doğum günü anısına Bostan’da, eşiyle sarıldıkları ironik bir ana ait heykel dikildi. Açılışı canlı olarak yayınlanan ve yapımına '10 milyon' dolar harcanan heykel, hak savuncularını tasvir etmekten çok penise benzediği gerekçesiyle sosyal medyada gündem oldu.Geçen hafta açılışı yapılan 22 metrelik heykelin, 1964 yılında Nobel Barış Ödülü’nü aldığında Martin Luther King Jr.’ın eşi Coretta Scott’a sarıldığı anı tasvir ettiği iddia edildi. 10 milyon dolar harcanan heykele Coretta Scott’un kuzeni Seneca Scott, Compact Mag için kaleme aldığı makalede heykelin ‘meşhur çiftin özel bir anından daha çok penise sarılan bir el gibi göründüğünü’ yazdı. Heykele harcanan parayı 'israf' olarak nitelendiren Seneca, eserin ABD'nin en meşhur ailelerinden birine ve hak savunucularının mücadelesine hakaret olarak gördüğünü aktardı. Scott, "Şimdi Boston'da, siyahların aşkını en saf ve en adanmış haliyle temsil eden büyük bronz bir penis heykeli var. Bu tesadüf değil. Woke algoritması ırkçı ve ayrımcıdır" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları heykelle dalga geçerken, bazıları da kamusal alanda bulunan eseri, ‘müstehcen’ ve ‘pornografik’ olarak nitelendirerek, erkek penisiyle benzerliğine dikkat çekti. Heykeltıraş Hank Willis Thomas tarafından tasarlanan ve 'Kucaklaşma' adlı sanat eseri, bir kalbi tasvir eden iç içe geçmiş dört kolu gösteriyor.
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martin luther king, abd, nobel, boston, heykel, müstehcenlik
martin luther king, abd, nobel, boston, heykel, müstehcenlik

Martin Luther King anısına dikilen ve 10 milyon dolar harcanan heykel gündem oldu: 'Penise benziyor'

10:38 17.01.2023 (güncellendi: 10:47 17.01.2023)
© AP PhotoMartin Luther King anısına dikilen heykel
Martin Luther King anısına dikilen heykel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AP Photo
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ABD'de insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. anısına Boston'da dikilen heykel, 'penise benzediği' gerekçesiyle eleştirildi. Martin Luther King'in eşi Coretta Scott King'in kuzeni, 10 milyon dolar harcananan heykelin 'para israfı' olduğunu söyledi.
ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr.'ın doğum günü anısına Bostan’da, eşiyle sarıldıkları ironik bir ana ait heykel dikildi. Açılışı canlı olarak yayınlanan ve yapımına '10 milyon' dolar harcanan heykel, hak savuncularını tasvir etmekten çok penise benzediği gerekçesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Geçen hafta açılışı yapılan 22 metrelik heykelin, 1964 yılında Nobel Barış Ödülü’nü aldığında Martin Luther King Jr.’ın eşi Coretta Scott’a sarıldığı anı tasvir ettiği iddia edildi.

10 milyon dolar harcanan heykele Coretta Scott’un kuzeni Seneca Scott, Compact Mag için kaleme aldığı makalede heykelin ‘meşhur çiftin özel bir anından daha çok penise sarılan bir el gibi göründüğünü’ yazdı.

Heykele harcanan parayı 'israf' olarak nitelendiren Seneca, eserin ABD'nin en meşhur ailelerinden birine ve hak savunucularının mücadelesine hakaret olarak gördüğünü aktardı.

Scott, "Şimdi Boston'da, siyahların aşkını en saf ve en adanmış haliyle temsil eden büyük bronz bir penis heykeli var. Bu tesadüf değil. Woke algoritması ırkçı ve ayrımcıdır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları heykelle dalga geçerken, bazıları da kamusal alanda bulunan eseri, ‘müstehcen’ ve ‘pornografik’ olarak nitelendirerek, erkek penisiyle benzerliğine dikkat çekti.

Heykeltıraş Hank Willis Thomas tarafından tasarlanan ve 'Kucaklaşma' adlı sanat eseri, bir kalbi tasvir eden iç içe geçmiş dört kolu gösteriyor.
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