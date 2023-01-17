https://sputniknews.com.tr/20230117/marmara-denizinde-31-buyuklugunde-deprem-1065854284.html
Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:58+0300
2023-01-17T22:58+0300
2023-01-17T22:59+0300
türkiye
marmara denizi
deprem
yalova
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Kandilli Rasathanesi saat 22:38'de Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak açıkladı.
türkiye
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marmara denizi, deprem, yalova
marmara denizi, deprem, yalova
Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
22:58 17.01.2023 (güncellendi: 22:59 17.01.2023) Abone ol
Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi saat 22:38'de Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak açıkladı.