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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/kosacev-rusyanin-avrupa-konseyi-anlasmalarindan-cekilmesi-hukuki-ihtilaflari-ortadan-kaldiracak-1065852377.html
Kosaçev: Rusya’nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilmesi hukuki ihtilafları ortadan kaldıracak
Kosaçev: Rusya’nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilmesi hukuki ihtilafları ortadan kaldıracak
Rus senatör Kosaçev, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesi yasa tasarısının hukuki ihtilafları ortadan kaldırmayı amaçladığını... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:19+0300
2023-01-17T22:19+0300
ukrayna krizi
rusya
avrupa konseyi
anlaşma
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulan Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin (AK) uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısının, hukuki ihtilafları ortadan kaldıracağını, vatandaşların hak ve çıkarlarının Rus yasalarıyla korunmaya devam edeceğini ifade etti.Kosaçev, “Rusya, Avrupa Konseyi’nden çekilme kararı aldığımız 16 Mart 2022'den itibaren, bu örgütün ‘kapalı’ ( sadece Avrupa Konseyi üyelerine açık) sözde sözleşmelerinden çekilmiş bulunuyor. Avrupa Konseyi Tüzüğü ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere bu tür 20’nin üzerinde sözleşme söz konusu. Bu anlamda yeni bir şey yok. Devlet başkanı tarafından sunulan yasa tasarısı, bunun sonucu olarak Rus hukuk alanında ortaya çıkan hukuki ihtilafları ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.Kosaçev ayrıca, Rus vatandaşlarının hak ve çıkarlarının, Rus mevzuatının daha katı normları tarafından güvenilir bir şekilde korunduğunu vurguladı.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin başta Avrupa Konseyi Tüzüğü, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını Duma'ya sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/putinden-yasa-tasarisi-rusya-ab-konseyinin-uluslararasi-anlasmalarindan-cekiliyor-1065846517.html
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rusya, avrupa konseyi, anlaşma
rusya, avrupa konseyi, anlaşma

Kosaçev: Rusya’nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilmesi hukuki ihtilafları ortadan kaldıracak

22:19 17.01.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRus Senatör Konstantin Kosaçev
Rus Senatör Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rus senatör Kosaçev, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesi yasa tasarısının hukuki ihtilafları ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulan Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin (AK) uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısının, hukuki ihtilafları ortadan kaldıracağını, vatandaşların hak ve çıkarlarının Rus yasalarıyla korunmaya devam edeceğini ifade etti.
Kosaçev, “Rusya, Avrupa Konseyi’nden çekilme kararı aldığımız 16 Mart 2022'den itibaren, bu örgütün ‘kapalı’ ( sadece Avrupa Konseyi üyelerine açık) sözde sözleşmelerinden çekilmiş bulunuyor. Avrupa Konseyi Tüzüğü ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere bu tür 20’nin üzerinde sözleşme söz konusu. Bu anlamda yeni bir şey yok. Devlet başkanı tarafından sunulan yasa tasarısı, bunun sonucu olarak Rus hukuk alanında ortaya çıkan hukuki ihtilafları ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.
Kosaçev ayrıca, Rus vatandaşlarının hak ve çıkarlarının, Rus mevzuatının daha katı normları tarafından güvenilir bir şekilde korunduğunu vurguladı.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin başta Avrupa Konseyi Tüzüğü, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını Duma'ya sunmuştu.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
Ukrayna krizi
Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor
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