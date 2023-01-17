https://sputniknews.com.tr/20230117/kosacev-rusyanin-avrupa-konseyi-anlasmalarindan-cekilmesi-hukuki-ihtilaflari-ortadan-kaldiracak-1065852377.html

Kosaçev: Rusya’nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilmesi hukuki ihtilafları ortadan kaldıracak

Kosaçev: Rusya’nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilmesi hukuki ihtilafları ortadan kaldıracak

Rus senatör Kosaçev, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesi yasa tasarısının hukuki ihtilafları ortadan kaldırmayı amaçladığını... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T22:19+0300

2023-01-17T22:19+0300

2023-01-17T22:19+0300

ukrayna krizi

rusya

avrupa konseyi

anlaşma

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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulan Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin (AK) uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısının, hukuki ihtilafları ortadan kaldıracağını, vatandaşların hak ve çıkarlarının Rus yasalarıyla korunmaya devam edeceğini ifade etti.Kosaçev, “Rusya, Avrupa Konseyi’nden çekilme kararı aldığımız 16 Mart 2022'den itibaren, bu örgütün ‘kapalı’ ( sadece Avrupa Konseyi üyelerine açık) sözde sözleşmelerinden çekilmiş bulunuyor. Avrupa Konseyi Tüzüğü ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere bu tür 20’nin üzerinde sözleşme söz konusu. Bu anlamda yeni bir şey yok. Devlet başkanı tarafından sunulan yasa tasarısı, bunun sonucu olarak Rus hukuk alanında ortaya çıkan hukuki ihtilafları ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.Kosaçev ayrıca, Rus vatandaşlarının hak ve çıkarlarının, Rus mevzuatının daha katı normları tarafından güvenilir bir şekilde korunduğunu vurguladı.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin başta Avrupa Konseyi Tüzüğü, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını Duma'ya sunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230117/putinden-yasa-tasarisi-rusya-ab-konseyinin-uluslararasi-anlasmalarindan-cekiliyor-1065846517.html

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